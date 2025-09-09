Copa do Mundo 2026: dois países podem garantir a vaga nesta terça-feira (09)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além do término das Eliminatórias Sul-Americanas, data é marcada por duelos que podem garantir a classificação de dois países africanos para o torneio

As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 seguem em andamento e os países participantes do torneio estão sendo confirmados à medida em que as partidas são realizadas.

Nesta terça-feira (09), duas nações africanas podem garantir a classificação para a principal competição do calendário de seleções.

Quais países podem garantir a vaga na Copa do Mundo nesta terça (09)?

Duas importantes nações africanas podem garantir sua presença na próxima Copa do Mundo nesta terça-feira (09).

A primeira seleção que pode garantir sua vaga no torneio é o Egito. O país precisa apenas vencer o vice-líder de seu grupo nas Eliminatórias, Burkina Faso, para alcançar um lugar na competição. A partida será disputada fora de casa.

Outro país que também pode "carimbar o passaporte" para a Copa do Mundo é a África do Sul, que lidera o Grupo C e recebe a Nigéria, terceira colocada.

Uma vitória sul-africana encerra as chances nigerianas de conquistar uma vaga na Copa do Mundo. No entanto, os "Bafana Bafana" ainda precisariam torcer para Benin não vencer Ruanda, fora de casa.

Confira todos os países garantidos na próxima Copa do Mundo

Anfitriões



Canadá

Estados Unidos

México

Ásia

Japão

Irã

Uzbequistão

Coreia do Sul

Jordânia

Austrália

Oceania

Nova Zelândia

América do Sul

Argentina

Brasil

Equador

Colômbia

Uruguai

Paraguai

África

Marrocos

Tunísia

Cidades-sede da Copa do Mundo 2026

Estados Unidos

Atlanta – Mercedes-Benz Stadium – 71.000

Boston (Foxborough) – Gillette Stadium – 65.000

Dallas/Arlington – AT&T Stadium – 92.000

Houston – NRG Stadium – 72.000

Kansas City – Arrowhead Stadium – 76.000

Los Angeles (Inglewood) – SoFi Stadium – 70.000

Miami – Hard Rock Stadium – 65.000

New York/New Jersey (East Rutherford) – MetLife Stadium – 82.500

Philadelphia – Lincoln Financial Field – 69.000

San Francisco/Bay Area (Santa Clara) – Levi’s Stadium – 70.000

Seattle – Lumen Field – 68.000

Canadá

Toronto – BMO Field será expandido – 45.000 (em expansão)

Vancouver – BC Place – 54.500

México