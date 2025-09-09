Copa do Mundo 2026: dois países podem garantir a vaga nesta terça-feira (09)
Além do término das Eliminatórias Sul-Americanas, data é marcada por duelos que podem garantir a classificação de dois países africanos para o torneio
As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 seguem em andamento e os países participantes do torneio estão sendo confirmados à medida em que as partidas são realizadas.
Nesta terça-feira (09), duas nações africanas podem garantir a classificação para a principal competição do calendário de seleções.
Quais países podem garantir a vaga na Copa do Mundo nesta terça (09)?
Duas importantes nações africanas podem garantir sua presença na próxima Copa do Mundo nesta terça-feira (09).
A primeira seleção que pode garantir sua vaga no torneio é o Egito. O país precisa apenas vencer o vice-líder de seu grupo nas Eliminatórias, Burkina Faso, para alcançar um lugar na competição. A partida será disputada fora de casa.
Outro país que também pode "carimbar o passaporte" para a Copa do Mundo é a África do Sul, que lidera o Grupo C e recebe a Nigéria, terceira colocada.
Uma vitória sul-africana encerra as chances nigerianas de conquistar uma vaga na Copa do Mundo. No entanto, os "Bafana Bafana" ainda precisariam torcer para Benin não vencer Ruanda, fora de casa.
Confira todos os países garantidos na próxima Copa do Mundo
Anfitriões
- Canadá
- Estados Unidos
- México
Ásia
- Japão
- Irã
- Uzbequistão
- Coreia do Sul
- Jordânia
- Austrália
Oceania
- Nova Zelândia
América do Sul
- Argentina
- Brasil
- Equador
- Colômbia
- Uruguai
- Paraguai
África
- Marrocos
- Tunísia
Cidades-sede da Copa do Mundo 2026
Estados Unidos
- Atlanta – Mercedes-Benz Stadium – 71.000
- Boston (Foxborough) – Gillette Stadium – 65.000
- Dallas/Arlington – AT&T Stadium – 92.000
- Houston – NRG Stadium – 72.000
- Kansas City – Arrowhead Stadium – 76.000
- Los Angeles (Inglewood) – SoFi Stadium – 70.000
- Miami – Hard Rock Stadium – 65.000
- New York/New Jersey (East Rutherford) – MetLife Stadium – 82.500
- Philadelphia – Lincoln Financial Field – 69.000
- San Francisco/Bay Area (Santa Clara) – Levi’s Stadium – 70.000
- Seattle – Lumen Field – 68.000
Canadá
- Toronto – BMO Field será expandido – 45.000 (em expansão)
- Vancouver – BC Place – 54.500
México
- Cidade do México – Estádio Azteca – 87.500
- Guadalajara – Estádio Akron – 48.000
- Monterrey – Estádio BBVA – 53.500