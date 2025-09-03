Ancelotti repete formação e Brasil encara Chile com quatro atacantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O técnico italiano afirmou que deseja avaliar a Seleção Brasileira novamente com quatro atacantes. A mesma formação da vitória sobre o Paraguai

O técnico Carlo Ancelotti irá escalar a Seleção Brasileira com quatro atacantes para o jogo contra o Chile. A informação foi confirmado pelo próprio treinador, nesta quarta-feira (3), em entrevista coletiva, na véspera da partida. O duelo acontece nesta quinta (4), no Maracanã, em jogo válido pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Ancelotti, que busca um equilíbrio entre ataque e defesa na Canarinho, decidiu repetir o esquema tático utilizado no último confronto da equipe contra o Paraguai. O Brasil, já com a vaga garantida, entra em campo às 21h30 (de Brasília).

"Ficamos muito satisfeitos com o desempenho contra o Paraguai, acredito que a equipe jogou muito bem, com ótima atitude, tanto no ataque quanto na defesa, e com muita intensidade. É isso que queremos fazer no jogo de amanhã: jogar com intensidade, sermos fortes defensivamente, fazer uma boa pressão no ataque e jogar rápido com a bola", declaro Ancelotti.

"Espero que possamos repetir a atuação contra o Paraguai para que a torcida saia contente com nosso jogo", completou.

O quarteto ofensivo escalado para iniciar a partida deve ser formado por Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Esses jogadores participaram juntos do primeiro treino com o grupo completo, na terça-feira. Na mesma atividade, o time titular incluiu Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas, Casemiro e Bruno Guimarães.

"Testei quatro atacantes no treino. A ideia é jogar sem alterar muito o que foi feito no jogo contra o Paraguai. Vou colocar muitos atacantes, mas o importante é que a equipe mantenha o equilíbrio e defenda bem", explicou o técnico.

Ancelotti também detalhou o posicionamento de alguns atacantes na organização das jogadas. "João Pedro pode atuar tanto como camisa 10 quanto como centroavante. Na partida de amanhã, ele jogará como centroavante. Atrás dele, preciso decidir quem colocar, pode ser o Estêvão ou até mesmo o Raphinha", disse o técnico.

"Estêvão tem muita qualidade e também pode jogar por dentro, como estamos vendo nos treinos. Raphinha, Vinícius e Martinelli também atuam muito bem por dentro. É o que o futebol moderno exige", acrescentou.