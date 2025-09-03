Polêmica, Daniela Dantas é anunciada como a nova campeã do MasterChef Brasil
Clique aqui e escute a matéria
Daniela Dantas é a nova campeã do reality culinário MasterChef, na Band, que ocorreu na última terça-feira (2).
Enquanto Daniela escolheu para apresentar uma massa fresca com camarões e uma sobremesa com mousse de Cambuci, o seu concorrente, Felipe Bruzzi, apostou em camarões, com polvo como prato principal e um sorvete com cobertura de chocolate e café.
Os jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin não tiveram dificuldades em escolher Daniela como a grande vencedora. O nome da cozinheira nunca foi bem-visto pelos ex-companheiros, que estavam na torcida por Felipe. Ao longo do reality, a loira acumulou desafetos.
Na rede social X, os internautas aprovaram o nome de Daniela Dantas. “Amei Vitória merecida, Daniela carregou essa temporada nas costas sempre, os outros colegas a diminuindo, não teve ajuda de mezanino, ganhou na raça e sem vitimismo ou historinha triste. DANI CAMPEÃ”, “Muito merecida a vitória da Dani. A mulher cozinha muitíssimo bem, além de ter um equilíbrio invejável. Afinal de contas, não é pra qualquer um aguentar aquelas cobras”, Daniela tem muito mais repertório que a maioria dos participantes da edição. Não à toa sempre se destacou. Vitória justa!”, comentaram.