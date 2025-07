Arsenal x Tottenham: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Rivais londrinos se enfrentam em duelo de pré-temporada realizado em Hong Kong. Gunners podem contar com presença do recém-contratado Gyökeres

Arsenal e Tottenham irão se enfrentar nesta quinta-feira (31), às 08h30 (Horário de Brasília), em duelo disputado no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong, em amistoso de pré-temporada.

Como chegam as equipes

Os Gunners seguem sua pré-temporada asiática. Na primeira partida amistosa, a equipe venceu o Newcastle, em Singapura, por 3 a 2. No derby, a equipe pode contar com a presença do centroavante Gyökeres, ex-Sporting.

O Tottenham inicia sua pré-temporada neste clássico e disputa seu primeiro compromisso contra um rival sob o comando do dinamarquês Thomas Frank, ex-comandante do Brentford.

Onde assistir Arsenal x Tottenham ao vivo

A partida será transmitida pelas seguintes plataformas:

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Competição: Amistoso de Pré-Temporada



Amistoso de Pré-Temporada Data e Horário: 31/07 (quinta-feira) - 08h30 (horário de Brasília)



31/07 (quinta-feira) - 08h30 (horário de Brasília) Local: Kai Tak Sports Park, em Hong Kong



Kai Tak Sports Park, em Hong Kong Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Arsenal: David Raya; White, Saliba, Calafiori e Lewis-Skelly; Nwaneri, Zubimendi e Mikel Merino; Saka, Havertz e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Vuskovic, Cuti Romero e Ben Davies; Bissouma, Pape Sarr e Kudus; Son, Brennan Johnson e Tel. Técnico: Thomas Frank.