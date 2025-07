Brasileirão terá tecnologia do impedimento semiautomático nas Séries A e B 2026; veja os detalhes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Campeonato Brasileiro contará com o recurso do impedimento semiautomático a partir de 2026!

De acordo com publicação do Uol, a CBF, na figura de Rodrigo Cintra, chefe da comissão de arbitragem da entidade, comunicou a novidade aos clubes nesta segunda-feira (28).

O novo recurso estaria garantido para a próxima temporada e englobará não somente a Série A, mas também a Série B do Campeonato Brasileiro.

O uso da tecnologia na Copa do Brasil não foi confirmado, mas a tendência é que a competição também recebe a novidade a partir da terceira fase, como já acontece com o VAR, ausente nas duas primeiras etapas.

Oficialmente, a CBF não confirmou a novidade e disse, em nota ao Uol, que "a implantação de novas tecnologias para a arbitragem, como o impedimento semiautomático, ainda está em fase de estudos".

Utilizada pela primeira vez na Copa do Mundo 2022, o impedimento semiautomático é um sistema tecnológico que auxilia os árbitros na identificação de lances de impedimento, utilizando sensores na bola e câmeras no estádio para determinar com precisão se um jogador está em posição irregular no momento do passe.