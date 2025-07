São Paulo x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tricolor e Furacão chegam embalados para a Copa do Brasil. Tricolor joga no Morumbi com força máxima; Furacão busca manter ritmo forte.

São Paulo e Athletico-PR se enfrentam na quinta-feira (31), às 19h30 (de Brasília), no estádio Morumbis, em São Paulo, em confronto válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Como chegam as equipes?

O Tricolor chega ao confronto embalado, com bom desempenho na temporada e confiança para o jogo de ida da Copa do Brasil no Morumbi.

O técnico Dorival Júnior deve escalar força máxima para tentar garantir um resultado positivo em casa.

Já o Furacão também vive momento positivo, com sequência de bons resultados no Campeonato Brasileiro e foco total para avançar na Copa do Brasil.

O time do técnico Odair Hellmann promete uma partida competitiva e preparada para o desafio.

Onde assistir ao vivo?

Streaming: Amazon Prime Video

Ficha de jogo

Competição: Copa do Brasil 2025 – Oitavas de final (jogo de ida)

Copa do Brasil 2025 – Oitavas de final (jogo de ida) Data: Quinta-feira, 31 de julho de 2025

Quinta-feira, 31 de julho de 2025 Horário: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília) Local: Estádio do Morumbi, São Paulo-SP

Estádio do Morumbi, São Paulo-SP Transmissão: Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

São Paulo

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Jamal Lewis; Luiz Gustavo, Marcos Antônio; Lucas, Luciano, Ferreira; Calleri.

Athletico-PR

Bento; Pedro Henrique, Kaique Rocha, Esquivel; Léo Godoy, Felipinho, Christian, Zapelli; Pablo, Mastriani, Julimar (se recuperado).