fechar
Champions League | Notícia

Quando volta a Liga dos Campeões? Confira datas e jogos da quarta rodada

Fase de liga da competição continental chega à metade. Quarta rodada contará com repetições de duas decisões recentes da competição

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 22/10/2025 às 17:45
Troféu da Liga dos Campeões
Troféu da Liga dos Campeões - Reprodução/ UEFA

A Liga dos Campeões se aproxima de sua quarta rodada. A fase de liga da competição está em sua metade.

A próxima rodada do principal torneio do futebol europeu será disputado entre os dias 4 de novembro (terça-feira) e 5 de novembro (quarta-feira).

16 partidas serão disputadas na semana. Os principais destaques são as repetições dos duelos entre Liverpool e Real Madrid, além de Bayern de Munique e PSG, clubes que realizaram finais de Liga dos Campeões recentemente.

No dia seguinte, será disputado o duelo entre Manchester City e Borussia Dortmund, confronto que será o principal jogo do dia.

Importante: A partir desta rodada, a competição terá horários diferentes devido ao fuso-horário europeu. Serão disputadas partidas às 14h45 e 17h00 (Horário de Brasília).

Leia Também

4 de novembro (terça-feira)

  • Napoli x Eintracht Frankfurt – 14h45
  • Slavia Praga x Arsenal – 14h45
  • Atlético de Madrid x Union Berlin – 17h00
  • Liverpool x Real Madrid – 17h00
  • Tottenham x Copenhague – 17h00
  • Olympiacos x PSV – 17h00
  • Juventus x Sporting – 17h00
  • Paris Saint-Germain x Bayern de Munique – 17h00

5 de novembro (quarta-feira)

  • Bodø/Glimt x Monaco – 14h45
  • Pafos x Villarreal – 14h45
  • Qarabag x Chelsea – 17h00
  • Manchester City x Borussia Dortmund – 17h00
  • Newcastle x Athletic Bilbao – 17h00
  • Ajax x Galatasaray – 17h00
  • Club Brugge x Barcelona – 17h00
  • Benfica x Bayer Leverkusen – 17h00
  • Inter de Milão x Kairat Almaty – 17h00
  • Olympique de Marseille x Atalanta – 17h00

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Transmissão Real Madrid x Juventus ao vivo online: confira onde assistir
Liga dos Campeões

Transmissão Real Madrid x Juventus ao vivo online: confira onde assistir
Transmissão Sporting x Olympique de Marseille ao vivo online: confira onde assistir
Liga dos Campeões

Transmissão Sporting x Olympique de Marseille ao vivo online: confira onde assistir

Compartilhe

Tags