Quando volta a Liga dos Campeões? Confira datas e jogos da quarta rodada
Fase de liga da competição continental chega à metade. Quarta rodada contará com repetições de duas decisões recentes da competição
A Liga dos Campeões se aproxima de sua quarta rodada. A fase de liga da competição está em sua metade.
A próxima rodada do principal torneio do futebol europeu será disputado entre os dias 4 de novembro (terça-feira) e 5 de novembro (quarta-feira).
16 partidas serão disputadas na semana. Os principais destaques são as repetições dos duelos entre Liverpool e Real Madrid, além de Bayern de Munique e PSG, clubes que realizaram finais de Liga dos Campeões recentemente.
No dia seguinte, será disputado o duelo entre Manchester City e Borussia Dortmund, confronto que será o principal jogo do dia.
Importante: A partir desta rodada, a competição terá horários diferentes devido ao fuso-horário europeu. Serão disputadas partidas às 14h45 e 17h00 (Horário de Brasília).
4 de novembro (terça-feira)
- Napoli x Eintracht Frankfurt – 14h45
- Slavia Praga x Arsenal – 14h45
- Atlético de Madrid x Union Berlin – 17h00
- Liverpool x Real Madrid – 17h00
- Tottenham x Copenhague – 17h00
- Olympiacos x PSV – 17h00
- Juventus x Sporting – 17h00
- Paris Saint-Germain x Bayern de Munique – 17h00
5 de novembro (quarta-feira)
- Bodø/Glimt x Monaco – 14h45
- Pafos x Villarreal – 14h45
- Qarabag x Chelsea – 17h00
- Manchester City x Borussia Dortmund – 17h00
- Newcastle x Athletic Bilbao – 17h00
- Ajax x Galatasaray – 17h00
- Club Brugge x Barcelona – 17h00
- Benfica x Bayer Leverkusen – 17h00
- Inter de Milão x Kairat Almaty – 17h00
- Olympique de Marseille x Atalanta – 17h00