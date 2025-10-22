Quando volta a Liga dos Campeões? Confira datas e jogos da quarta rodada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fase de liga da competição continental chega à metade. Quarta rodada contará com repetições de duas decisões recentes da competição

A Liga dos Campeões se aproxima de sua quarta rodada. A fase de liga da competição está em sua metade.

A próxima rodada do principal torneio do futebol europeu será disputado entre os dias 4 de novembro (terça-feira) e 5 de novembro (quarta-feira).

16 partidas serão disputadas na semana. Os principais destaques são as repetições dos duelos entre Liverpool e Real Madrid, além de Bayern de Munique e PSG, clubes que realizaram finais de Liga dos Campeões recentemente.

No dia seguinte, será disputado o duelo entre Manchester City e Borussia Dortmund, confronto que será o principal jogo do dia.

Importante: A partir desta rodada, a competição terá horários diferentes devido ao fuso-horário europeu. Serão disputadas partidas às 14h45 e 17h00 (Horário de Brasília).

4 de novembro (terça-feira)



Napoli x Eintracht Frankfurt – 14h45

Slavia Praga x Arsenal – 14h45

Atlético de Madrid x Union Berlin – 17h00

Liverpool x Real Madrid – 17h00

Tottenham x Copenhague – 17h00

Olympiacos x PSV – 17h00

Juventus x Sporting – 17h00

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique – 17h00

5 de novembro (quarta-feira)

