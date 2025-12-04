Brasileirão 2025: veja onde assistir ao vivo aos jogos da última rodada
O Brasileirão chega à última rodada, com o Flamengo já campeão após vencer o Ceará por 1 a 0. Agora, resta definir vagas e o rebaixamento
O Campeonato Brasileiro chega à sua última rodada neste fim de semana, encerrando oficialmente a temporada com os dez jogos da 38ª rodada.
O título já está definido. O Flamengo venceu o Ceará por 1 a 0 em seu último confronto e garantiu a taça de forma antecipada.
Porém, a rodada final ainda promete muita emoção. Diversas equipes seguem na disputa por vagas na Libertadores e na Sul-Americana, enquanto outras lutam para escapar do rebaixamento.
Até o momento, apenas duas equipes estão matematicamente rebaixadas, Sport e Juventude. As outras duas vagas na Série B serão definidas ao longo do fim de semana, completando oficialmente o quadro da Série A e da Série B de 2026.
Confira a seguir onde assistir aos jogos desta última rodada:
Onde assistir à 38ª rodada do Brasileirão 2025?
38ª Rodada
6 de dezembro, sábado
- 18h30: Mirassol x Flamengo – Amazon
7 de dezembro, domingo
- 16h: Fluminense x Bahia – Premiere
- 16h: Botafogo x Fortaleza – Premiere
- 16h: Corinthians x Juventude – Premiere
- 16h: Santos x Cruzeiro – Premiere
- 16h: Atlético Mineiro x Vasco da Gama – Premiere
- 16h: Internacional x Red Bull Bragantino – Premiere
- 16h: Vitória x São Paulo – Premiere
- 16h: Ceará x Palmeiras – Record, Youtube e Premiere
- 16h: Sport x Grêmio – Premiere
Tabela do Campeonato Brasileiro 2025
- Flamengo – 78 pts
- Palmeiras – 73 pts
- Cruzeiro – 69 pts
- Mirassol – 66 pts
- Fluminense – 61 pts
- Bahia – 60 pts
- Botafogo – 59 pts
- São Paulo – 51 pts
- Bragantino – 48 pts
- Corinthians – 46 pts
- Grêmio – 46 pts
- Vasco da Gama – 45 pts
- Atlético-MG – 45 pts
- Santos – 44 pts
- Ceará – 43 pts
- Fortaleza – 43 pts
- Vitória – 42 pts
- Internacional – 41 pts
- Juventude – 34 pts
- Sport – 17 pts