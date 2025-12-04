fechar
Brasileirao | Notícia

Brasileirão 2025: veja onde assistir ao vivo aos jogos da última rodada

O Brasileirão chega à última rodada, com o Flamengo já campeão após vencer o Ceará por 1 a 0. Agora, resta definir vagas e o rebaixamento

Por João Victor Tavares Publicado em 04/12/2025 às 15:04
Imagem de Pedro, atacante do Flamengo, segurando a taça do Brasileirão 2025
Imagem de Pedro, atacante do Flamengo, segurando a taça do Brasileirão 2025 - Adriann Fontes/Flamengo

Clique aqui e escute a matéria

O Campeonato Brasileiro chega à sua última rodada neste fim de semana, encerrando oficialmente a temporada com os dez jogos da 38ª rodada.

O título já está definido. O Flamengo venceu o Ceará por 1 a 0 em seu último confronto e garantiu a taça de forma antecipada.

Porém, a rodada final ainda promete muita emoção. Diversas equipes seguem na disputa por vagas na Libertadores e na Sul-Americana, enquanto outras lutam para escapar do rebaixamento.

Até o momento, apenas duas equipes estão matematicamente rebaixadas, Sport e Juventude. As outras duas vagas na Série B serão definidas ao longo do fim de semana, completando oficialmente o quadro da Série A e da Série B de 2026.

Confira a seguir onde assistir aos jogos desta última rodada:

Onde assistir à 38ª rodada do Brasileirão 2025?

38ª Rodada

6 de dezembro, sábado

  • 18h30: Mirassol x Flamengo – Amazon

7 de dezembro, domingo

  • 16h: Fluminense x Bahia – Premiere
  • 16h: Botafogo x Fortaleza – Premiere
  • 16h: Corinthians x Juventude – Premiere
  • 16h: Santos x Cruzeiro – Premiere
  • 16h: Atlético Mineiro x Vasco da Gama – Premiere
  • 16h: Internacional x Red Bull Bragantino – Premiere
  • 16h: Vitória x São Paulo – Premiere
  • 16h: Ceará x Palmeiras – Record, Youtube e Premiere
  • 16h: Sport x Grêmio – Premiere

Quais os times que serão rebaixados à Série B 2026? Confira análise

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Tabela do Campeonato Brasileiro 2025

  1. Flamengo – 78 pts
  2. Palmeiras – 73 pts
  3. Cruzeiro – 69 pts
  4. Mirassol – 66 pts
  5. Fluminense – 61 pts
  6. Bahia – 60 pts
  7. Botafogo – 59 pts
  8. São Paulo – 51 pts
  9. Bragantino – 48 pts
  10. Corinthians – 46 pts
  11. Grêmio – 46 pts
  12. Vasco da Gama – 45 pts
  13. Atlético-MG – 45 pts
  14. Santos – 44 pts
  15. Ceará – 43 pts
  16. Fortaleza – 43 pts
  17. Vitória – 42 pts
  18. Internacional – 41 pts
  19. Juventude – 34 pts
  20. Sport – 17 pts

Leia também

Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão de Fortaleza x Corinthians hoje (03): onde assistir, horário e escalações da 37ª rodada
BRASILEIRÃO

Transmissão de Fortaleza x Corinthians hoje (03): onde assistir, horário e escalações da 37ª rodada

Compartilhe

Tags