Brasileirão 2025: veja onde assistir ao vivo aos jogos da última rodada

O Brasileirão chega à última rodada, com o Flamengo já campeão após vencer o Ceará por 1 a 0. Agora, resta definir vagas e o rebaixamento

O Campeonato Brasileiro chega à sua última rodada neste fim de semana, encerrando oficialmente a temporada com os dez jogos da 38ª rodada.

O título já está definido. O Flamengo venceu o Ceará por 1 a 0 em seu último confronto e garantiu a taça de forma antecipada.

Porém, a rodada final ainda promete muita emoção. Diversas equipes seguem na disputa por vagas na Libertadores e na Sul-Americana, enquanto outras lutam para escapar do rebaixamento.

Até o momento, apenas duas equipes estão matematicamente rebaixadas, Sport e Juventude. As outras duas vagas na Série B serão definidas ao longo do fim de semana, completando oficialmente o quadro da Série A e da Série B de 2026.

Confira a seguir onde assistir aos jogos desta última rodada:

Onde assistir à 38ª rodada do Brasileirão 2025?

38ª Rodada

6 de dezembro, sábado

18h30: Mirassol x Flamengo – Amazon

7 de dezembro, domingo

16h: Fluminense x Bahia – Premiere

16h: Botafogo x Fortaleza – Premiere

16h: Corinthians x Juventude – Premiere

16h: Santos x Cruzeiro – Premiere

16h: Atlético Mineiro x Vasco da Gama – Premiere

16h: Internacional x Red Bull Bragantino – Premiere

16h: Vitória x São Paulo – Premiere

16h: Ceará x Palmeiras – Record, Youtube e Premiere

16h: Sport x Grêmio – Premiere

