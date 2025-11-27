Fluminense massacra São Paulo e aplica 6x0 no Maracanã
Martinelli, Nonato, John Kennedy, Canobbio (2x) e Serna marcaram os gols da goleada válida pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro
O reencontro do São Paulo com o técnico Luis Zubeldía, que havia sido demitido do Morumbi para dar lugar a Hernán Crespo, foi amargo. Na noite desta quinta-feira (27), no Maracanã, em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe do Fluminense aplicou uma goleada de 6 a 0 sobre os paulistas.
Com esse resultado, o Fluminense assume a quinta posição na tabela, somando 58 pontos, o que garante a presença do time carioca, no mínimo, na pré-Libertadores do próximo ano. Já o São Paulo permaneceu em oitavo lugar, com 48 pontos, e, se terminar nesta colocação, precisará torcer para que seu algoz desta noite ou o Cruzeiro vençam a Copa do Brasil.
Como tem sido recorrente na reta final do campeonato, o São Paulo entrou em campo severamente desfalcado. A lista de atletas no departamento médico chegou a 14, após novas lesões nos titulares Luciano e Ferreirinha. Além disso, o técnico Crespo não pôde contar com o goleiro Rafael e o zagueiro Sabino, que estavam suspensos.
Diante do que restou do elenco são-paulino, o Fluminense dominou a partida. O ataque tricolor explorou especialmente o lado direito, onde as trocas de passe resultavam em penetração na área com facilidade. Foi a partir de um cruzamento do lateral Samuel Xavier que surgiu o pênalti, marcado após toque de mão de Alan Franco. Cannobio converteu a cobrança, abrindo o placar.
Antes dos 25 minutos, a equipe de Zubeldía já vencia por 3 a 0. Falhas individuais do São Paulo contribuíram significativamente, como o passe errado de Pablo Maia que originou um contra-ataque e o gol de Martinelli. Pouco depois, Ferraresi também errou um passe, lance que culminou no terceiro gol do Fluminense, marcado por Nonato.
O São Paulo não conseguiu se reorganizar na volta para o segundo tempo e permaneceu completamente submisso aos donos da casa, que apenas administravam o resultado. Na segunda metade da etapa final, o time carioca aumentou o ritmo, impulsionado pelas substituições de Zubeldía. Jogadores como John Kennedy, que marcou o quarto gol em um chute cruzado, entraram com mais intensidade.
O quinto gol foi anotado novamente por Cannobio, que recebeu a bola nas costas da desorganizada defesa são-paulina e finalizou cruzado. Serna foi o responsável por fechar a conta, sacramentando o placar em 6 a 0.
Outros jogos do Brasileirão
Fluminense 6x0 São Paulo foi o único jogo, desta quinta, válido pela 36ª rodada, que já teve três partidas: Atlético-MG 1x1 Flamengo, Grêmio 3x2 Palmeiras e Red Bull Bragantino 0x1 Fortaleza. Nesta sexta-feira (27), além de Santos x Sport, ainda tem Vasco x Internacional (19h30) e Juventude x Bahia (19h).