Se o Flamengo vencer o Palmeiras, assume a liderança do Brasileirão? Entenda

Flamengo e Palmeiras vivem grande fase e duelam em um jogo com clima de final no Maracanã. O confronto pode definir o rumo do Brasileirão 2025.

Por João Victor Tavares Publicado em 17/10/2025 às 17:39
Arrascaeta cabeceia bola em Palmeiras x Flamengo
Arrascaeta cabeceia bola em Palmeiras x Flamengo - Cesar Greco/Palmeiras

A rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro promete um verdadeiro clima de decisão. Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (19), no Maracanã, em um duelo direto entre líder e vice-líder da competição.

O Verdão chega com três pontos de vantagem sobre o Rubro-Negro e ainda soma duas vitórias a mais, o que reforça sua posição no principal critério de desempate.

Para o Flamengo, o confronto é tratado como uma final antecipada. A vitória é essencial para manter viva a briga pelo título, enquanto o empate seria um resultado amargo.

Já uma derrota ampliaria a diferença para seis pontos, tornando a missão de alcançar o rival ainda mais complicada nas dez rodadas restantes.

Se o Flamengo vencer o Palmeiras, assume a liderança?

Não. Mesmo que o Flamengo vença o Palmeiras neste domingo (19), o Rubro-Negro não assumirá a liderança do Brasileirão imediatamente.

O Verdão chega à rodada com 61 pontos, enquanto o Flamengo tem 58. Uma vitória no Maracanã levaria o time carioca a 61 pontos, igualando a pontuação do Palmeiras, mas a equipe paulista permaneceria na liderança pelos critérios de desempate, especialmente pelo maior número de vitórias e melhor saldo de gols.

Ou seja, o Flamengo precisa vencer e ainda torcer por tropeços futuros do Palmeiras para, enfim, assumir o topo da tabela.

Ficha de jogo

  • Competição: Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
  • Data: Domingo, 19 de outubro de 2025
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
  • Transmissão: Globo (TV aberta), GE TV, Premiere e SporTV

