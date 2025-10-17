Se o Flamengo vencer o Palmeiras, assume a liderança do Brasileirão? Entenda
Flamengo e Palmeiras vivem grande fase e duelam em um jogo com clima de final no Maracanã. O confronto pode definir o rumo do Brasileirão 2025.
A rodada deste fim de semana do Campeonato Brasileiro promete um verdadeiro clima de decisão. Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (19), no Maracanã, em um duelo direto entre líder e vice-líder da competição.
O Verdão chega com três pontos de vantagem sobre o Rubro-Negro e ainda soma duas vitórias a mais, o que reforça sua posição no principal critério de desempate.
Para o Flamengo, o confronto é tratado como uma final antecipada. A vitória é essencial para manter viva a briga pelo título, enquanto o empate seria um resultado amargo.
Já uma derrota ampliaria a diferença para seis pontos, tornando a missão de alcançar o rival ainda mais complicada nas dez rodadas restantes.
Se o Flamengo vencer o Palmeiras, assume a liderança?
Não. Mesmo que o Flamengo vença o Palmeiras neste domingo (19), o Rubro-Negro não assumirá a liderança do Brasileirão imediatamente.
O Verdão chega à rodada com 61 pontos, enquanto o Flamengo tem 58. Uma vitória no Maracanã levaria o time carioca a 61 pontos, igualando a pontuação do Palmeiras, mas a equipe paulista permaneceria na liderança pelos critérios de desempate, especialmente pelo maior número de vitórias e melhor saldo de gols.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ou seja, o Flamengo precisa vencer e ainda torcer por tropeços futuros do Palmeiras para, enfim, assumir o topo da tabela.
Ficha de jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
- Data: Domingo, 19 de outubro de 2025
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
- Transmissão: Globo (TV aberta), GE TV, Premiere e SporTV