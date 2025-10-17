Flamengo x Palmeiras: confira seis jogadores que podem decidir a partida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Final antecipada" do Brasileirão reúne Rubro-Negro e Verdão, vice-líder e líder da competição. Confronto será disputado no próximo domingo (19)

O duelo entre Flamengo e Palmeiras, neste domingo (19), pode definir muito mais do que três pontos. As equipes disputam o jogo mais aguardado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, às 16h (Horário de Brasília).

Com cara de "final antecipada", o confronto coloca frente a frente duas equipes que brigam diretamente pela liderança da tabela e pode ser decisivo na luta pelo título nacional.

As duas equipes possuem os plantéis mais estrelados do país. Alguns jogadores podem fazer a diferença em uma partida tão importante.

Seis jogadores que podem decidir o duelo entre Flamengo e Palmeiras

Flamengo

Pedro

Pedro tem sido peça-chave no ataque flamenguista. Depois de passar por lesão, seu retorno elevou muito sua média de gols.

Desde que voltou a ser relacionado por Filipe Luís, o centroavante marcou 14 gols em 32 jogos em todas as competições. Seu faro de artilheiro pode ser fundamental no Maracanã.

Arrascaeta

O uruguaio segue como um dos principais jogadores de linha ofensiva do Brasileirão 2025. Ele lidera em participações diretas em gols, com 14 bolas na rede e 11 assistências, totalizando 25 participações em gols no torneio até o momento.

Sua visão de jogo e presença em lances ofensivos o tornam um dos atletas mais perigosos que o Palmeiras precisará travar.

Luiz Araújo

Quem também pode decidir a partida é Luiz Araújo. O ponta balançou as redes contra o Botafogo e foi decisivo na vitória sobre o Corinthians, por 2 a 1.

O jogador balançou as redes em seis oportunidades no Campeonato Brasileiro, além de duas assistências concedidas.

Palmeiras

Flaco López

O atacante argentino vive sua melhor temporada com a camisa do Palmeiras. Até o momento, o jogador marcou 22 gols em 48 jogos, além de 5 assistências, totalizando 27 participações diretas em gols em 2025.

Vitor Roque

Embora não tenha números tão expressivos quanto Flaco, Vitor Roque tem mostrado potencial crescente. O centroavante participou diretamente de muitos gols recentes do Palmeiras. No Brasileirão, o atacante balançou as redes em 12 ocasiões.

Felipe Anderson

Jogador mais experiente da lista, o ponta vive boa fase com a camisa do Verdão. O atleta de 32 anos, que detém passagens por clubes como Lazio e Porto, balançou as redes nas duas últimas partidas.