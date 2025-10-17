Flamengo x Palmeiras: confira seis jogadores que podem decidir a partida
"Final antecipada" do Brasileirão reúne Rubro-Negro e Verdão, vice-líder e líder da competição. Confronto será disputado no próximo domingo (19)
O duelo entre Flamengo e Palmeiras, neste domingo (19), pode definir muito mais do que três pontos. As equipes disputam o jogo mais aguardado da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, às 16h (Horário de Brasília).
Com cara de "final antecipada", o confronto coloca frente a frente duas equipes que brigam diretamente pela liderança da tabela e pode ser decisivo na luta pelo título nacional.
As duas equipes possuem os plantéis mais estrelados do país. Alguns jogadores podem fazer a diferença em uma partida tão importante.
Seis jogadores que podem decidir o duelo entre Flamengo e Palmeiras
Flamengo
Pedro
Pedro tem sido peça-chave no ataque flamenguista. Depois de passar por lesão, seu retorno elevou muito sua média de gols.
Desde que voltou a ser relacionado por Filipe Luís, o centroavante marcou 14 gols em 32 jogos em todas as competições. Seu faro de artilheiro pode ser fundamental no Maracanã.
Arrascaeta
O uruguaio segue como um dos principais jogadores de linha ofensiva do Brasileirão 2025. Ele lidera em participações diretas em gols, com 14 bolas na rede e 11 assistências, totalizando 25 participações em gols no torneio até o momento.
Sua visão de jogo e presença em lances ofensivos o tornam um dos atletas mais perigosos que o Palmeiras precisará travar.
Luiz Araújo
Quem também pode decidir a partida é Luiz Araújo. O ponta balançou as redes contra o Botafogo e foi decisivo na vitória sobre o Corinthians, por 2 a 1.
O jogador balançou as redes em seis oportunidades no Campeonato Brasileiro, além de duas assistências concedidas.
Palmeiras
Flaco López
O atacante argentino vive sua melhor temporada com a camisa do Palmeiras. Até o momento, o jogador marcou 22 gols em 48 jogos, além de 5 assistências, totalizando 27 participações diretas em gols em 2025.
Vitor Roque
Embora não tenha números tão expressivos quanto Flaco, Vitor Roque tem mostrado potencial crescente. O centroavante participou diretamente de muitos gols recentes do Palmeiras. No Brasileirão, o atacante balançou as redes em 12 ocasiões.
Felipe Anderson
Jogador mais experiente da lista, o ponta vive boa fase com a camisa do Verdão. O atleta de 32 anos, que detém passagens por clubes como Lazio e Porto, balançou as redes nas duas últimas partidas.