Flamengo x Palmeiras: veja as escalações e os desfalques para o duelo

Duelo de gigantes no Maracanã! Flamengo busca encurtar a distância para o líder Palmeiras, que tenta manter a ponta e abrir vantagem no Brasileirão.

Por João Victor Tavares Publicado em 17/10/2025 às 17:16
Duelo entre Palmeiras e Flamengo
Duelo entre Palmeiras e Flamengo - Reprodução/ Palmeiras

A 29ª rodada do Brasileirão promete fortes emoções com o confronto mais aguardado da temporada.

Neste domingo (19), às 16h (de Brasília), Flamengo e Palmeiras se enfrentam no Maracanã em um duelo que pode influenciar diretamente o destino do título da Série A de 2025.

De um lado, o Verdão chega como líder isolado, com 61 pontos, sustentando uma vantagem de três sobre o Rubro-Negro.

Do outro, o Flamengo conta com o apoio da torcida para encurtar a distância e acirrar ainda mais a disputa no topo da tabela.

Mesmo que saia derrotado, o Palmeiras seguirá na primeira colocação pelos critérios de desempate, mas a pressão promete ser intensa no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações

Flamengo

O técnico Filipe Luís deve manter a base da equipe que goleou o Botafogo no meio da semana.

O treinador ainda não conta com os retornos dos meio-campistas Saúl Ñíguez, De La Cruz e Allan, todos em recuperação. Além deles, Everton Cebolinha é a nova baixa confirmada.

Provável escalação do Flamengo:

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Everton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

Palmeiras

O técnico Abel Ferreira segue sem poder contar com o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, que só devem retornar em 2026.

A principal dúvida fica por conta do lateral-direito Khellven, que pode reaparecer entre os relacionados.

Provável escalação do Palmeiras:

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Vitor Roque e Flaco López.

Ficha de jogo

  • Competição: Campeonato Brasileiro – 29ª rodada
  • Data: Domingo, 19 de outubro de 2025
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio
  • Transmissão: Globo (TV aberta), GE TV, Premiere e SporTV

