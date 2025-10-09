fechar
Brasileirao | Notícia

Palmeiras x Juventude: confira a provável escalação do Verdão para a partida

Em meio à Data FIFA, Verdão terá diversos desfalques no elenco titular devido às convocações de atletas para suas respectivas seleções

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 09/10/2025 às 16:00
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras - Reprodução: Cesar Grego/ Palmeiras

O Palmeiras encara o Juventude, em confronto atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (11), às 19h00 (horário de Brasília), no Allianz Parque.

Como o confronto será disputado em meio à Data FIFA, diversos jogadores estarão fora do duelo contra o Jaconero por estarem servindo suas seleções.

São cinco jogadores convocados: Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Aníbal Moreno e Flaco López (Argentina) e Gustavo Gómez (Paraguai).

Além disso, o técnico Abel Ferreira também não poderá contar com o atacante Ramón Sosa, cortado da Seleção Paraguaia por um edema muscular, além de Vitor Roque, suspenso. Portanto, o time estará bem mexido diante dos gaúchos.

Por outro lado, o comandante português pode ter o retorno do lateral-direito Khellven, que voltou a treinar após sofrer um trauma no pé. O treinador aguarda a evolução do atleta durante os treinos para saber suas condições de jogo.

Provável escalação do Palmeiras

Contra o time gaúcho, Abel Ferreira deve levar à campo a seguinte escalação: Weverton, Giay, Murilo, Bruno Fuchs e Piquerez; Andreas Pereira, Allan, Felipe Anderson e Mauricio; Raphael Veiga e Luighi.

O Palmeiras lidera o Brasileirão, com 55 pontos conquistados, e busca a vitória para se isolar na ponta. Por outro lado, o Juventude está na penúltima colocação, com apenas 23 pontos.

