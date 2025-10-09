fechar
Sport x Flamengo: CBF confirma data de jogo atrasado pelo Brasileirão

Confronto pela 12ª rodada da Série A seria disputado em junho, mas foi adiado devido à participação do time carioca na Copa do Mundo de Clubes

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 09/10/2025 às 14:54
Daniel Paulista, técnico do Sport
Daniel Paulista, técnico do Sport - Paulo Paiva/SCR

Nesta quinta-feira (09), a CBF confirmou a data de Sport x Flamengo, confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

À princípio, a partida seria realizada durante o mês de junho, mas precisou ser adiada devido à participação do time carioca na Copa do Mundo de Clubes, realizada nos Estados Unidos.

Quando será realizado o jogo?

Conforme divulgado pela CBF, o jogo será disputado no dia 13 de novembro (quinta-feira), às 20h30 (Horário de Brasília), em meio à última Data FIFA de 2025.

Até o momento, o jogo será realizado na Ilha do Retiro, como informado pelo site oficial da entidade. No entanto, anteriormente, o Sport havia admitido o desejo de transferir o jogo para a Arena de Pernambuco, com o intuito de garantir uma renda superior.

Lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas 16 pontos, o Leão da Ilha vem de derrota contra o Atlético-MG, pelo placar de 3 a 1, em Belo Horizonte, em jogo atrasado da 14ª rodada da competição.

A equipe pernambucana se prepara para encarar o Ceará, na próxima quarta-feira (15), às 20h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada da competição.

Para o jogo contra o Vozão, Daniel Paulista não poderá contar com o zagueiro Ramon Menezes, além do volante Rivera. Os atletas estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

