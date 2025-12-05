Quem é Samantha Johnson? Conheça a anfitriã do sorteio da Copa do Mundo
Jornalista está no elenco que participará do sorteio da Copa do Mundo, que será realizado nesta sexta-feira (05), no Kennedy Center, em Washington
O sorteio da Copa do Mundo será realizado nesta sexta-feira (05), no Kennedy Center, em Washington. O evento contará com a presença de diversos famosos.
Uma das pessoas que estarão no elenco que participa do sorteio é Samantha Johnson, nome pouco conhecido do público brasileiro.
Quem é Samantha Johnson?
Jornalista esportiva e apresentada de notícias internacional britânico-jamaicana, Samantha Johnson é conhecida por seu trabalho em diversos canais estrangeiros, como Eurosport, beIN Sports, Chelsea TV e Sky Sports.
Johnson foi co-apresentadora do sorteio da Copa do Mundo FIFA de 2022, dos sorteios das repescagens europeias e intercontinentais da Copa do Mundo FIFA de 2022 e do sorteio do Mundial de Clubes da FIFA de 2022.
Ela também apresentou a cerimônia de entrega dos prêmios FIFA The Best Football no mesmo ano. Agora, Samantha Jones será companheira de Rio Ferdinand, lenda do Manchester United.
Potes da Copa do Mundo
Pote 1
- Estados Unidos
- México
- Canadá
- Espanha
- Argentina
- França
- Inglaterra
- Portugal
- Brasil
- Holanda
- Bélgica
- Alemanha
Pote 2
- Croácia
- Marrocos
- Colômbia
- Uruguai
- Suíça
- Japão
- Senegal
- Irã
- Coreia do Sul
- Equador
- Áustria
- Austrália
Pote 3
- Noruega
- Panamá
- Egito
- Argélia
- Escócia
- Tunísia
- Paraguai
- Costa do Marfim
- Uzbequistão
- Catar
- Arábia Saudita
- África do Sul
Pote 4
- Jordânia
- Cabo Verde
- Gana
- Curaçao
- Haiti
- Nova Zelândia
- Repescagem UEFA 1
- Repescagem UEFA 2
- Repescagem UEFA 3
- Repescagem UEFA 4
- Repescagem mundial 1
- Repescagem mundial 2
