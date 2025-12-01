João Fonseca x Carlos Alcaraz: onde assistir ao vivo e horário do duelo de exibição

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento, que faz parte da pré-temporada dos atletas, será disputado na cidade de Miami, nos Estados Unidos; confira detalhes do confronto

Clique aqui e escute a matéria

O público brasileiro terá a oportunidade de acompanhar um confronto de exibição de tênis de alto nível.

O jovem tenista João Fonseca (número 24 do mundo) e o líder do ranking mundial, Carlos Alcaraz (número 1), se enfrentam em Miami na próxima segunda-feira, 8 de dezembro.

O evento, que faz parte da pré-temporada dos atletas, tem início previsto para as 20h (horário de Brasília).

A programação especial de tênis contará também com a presença de duas atletas norte-americanas, Jessica Pegula (número 6) e Amanda Anisimova (número 4), que se enfrentam no duelo de abertura da noite.

Após a partida entre as tenistas dos Estados Unidos, será realizada uma partida de duplas mistas.

O brasileiro e Anisimova farão dupla contra Alcaraz e Pegula.

João Fonseca x Carlos Alcaraz em simples

Na sequência, o principal confronto da noite coloca o brasileiro de 19 anos frente a frente com o líder do ranking mundial de 22 anos.

O brasileiro João Fonseca chega embalado após encerrar a temporada em alta.

O atleta conquistou seu maior título no ATP 500 de Basileia e somou duas taças no total durante o ano de 2025. O jovem tenista já iniciou sua pré-temporada no Brasil, antes de viajar para a exibição.

Do outro lado, o espanhol Carlos Alcaraz encerrou o ano com uma campanha vitoriosa, somando oito títulos. Entre as conquistas estão os Grand Slams de Roland Garros e US Open.

O tenista está em fase final de recuperação de uma lesão na perna e aproveita um período de férias em Miami.

Alcaraz fará ainda uma outra exibição no domingo, dia 7, contra Frances Tiafoe (número 30), antes de encarar o atleta do Brasil.

Onde assistir João Fonseca x Carlos Alcaraz ao vivo



A aguardada partida de exibição entre o jovem brasileiro e o líder do ranking mundial será transmitida para todo o Brasil em múltiplos canais.

O público poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo Sportv (canal de TV fechada), pelo GE TV no YouTube (com sinal gratuito) e também pelo Globoplay (serviço de streaming).

Ficha técnica da partida



Evento : Partida de exibição de tênis

: Partida de exibição de tênis Local : Miami, Estados Unidos

: Miami, Estados Unidos Data : 08/12/2025 (segunda-feira)

: 08/12/2025 (segunda-feira) Horário : 20h (de Brasília)

: 20h (de Brasília) Transmissão: Sportv (TV fechada), GE TV no YouTube (streaming, sinal gratuito), Globoplay (streaming)

CAMPEÃO! JOÃO FONSECA FAZ HISTÓRIA, BATE ESPANHOL E VENCE O ATP 500 DA BASILEIA | MELHORES MOMENTOS