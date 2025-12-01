fechar
João Fonseca x Carlos Alcaraz: onde assistir ao vivo e horário do duelo de exibição

Evento, que faz parte da pré-temporada dos atletas, será disputado na cidade de Miami, nos Estados Unidos; confira detalhes do confronto

Por Thiago Seabra Publicado em 01/12/2025 às 13:23
João Fonseca estreia com vitória no Masters 1000 de Madri
João Fonseca estreia com vitória no Masters 1000 de Madri - Reprodução X / #MMOPEN

O público brasileiro terá a oportunidade de acompanhar um confronto de exibição de tênis de alto nível.

O jovem tenista João Fonseca (número 24 do mundo) e o líder do ranking mundial, Carlos Alcaraz (número 1), se enfrentam em Miami na próxima segunda-feira, 8 de dezembro.

O evento, que faz parte da pré-temporada dos atletas, tem início previsto para as 20h (horário de Brasília).

A programação especial de tênis contará também com a presença de duas atletas norte-americanas, Jessica Pegula (número 6) e Amanda Anisimova (número 4), que se enfrentam no duelo de abertura da noite.

Após a partida entre as tenistas dos Estados Unidos, será realizada uma partida de duplas mistas.

O brasileiro e Anisimova farão dupla contra Alcaraz e Pegula.

João Fonseca x Carlos Alcaraz em simples

Na sequência, o principal confronto da noite coloca o brasileiro de 19 anos frente a frente com o líder do ranking mundial de 22 anos.

O brasileiro João Fonseca chega embalado após encerrar a temporada em alta.

O atleta conquistou seu maior título no ATP 500 de Basileia e somou duas taças no total durante o ano de 2025. O jovem tenista já iniciou sua pré-temporada no Brasil, antes de viajar para a exibição.

Do outro lado, o espanhol Carlos Alcaraz encerrou o ano com uma campanha vitoriosa, somando oito títulos. Entre as conquistas estão os Grand Slams de Roland Garros e US Open.

O tenista está em fase final de recuperação de uma lesão na perna e aproveita um período de férias em Miami.

Alcaraz fará ainda uma outra exibição no domingo, dia 7, contra Frances Tiafoe (número 30), antes de encarar o atleta do Brasil.

Onde assistir João Fonseca x Carlos Alcaraz ao vivo

A aguardada partida de exibição entre o jovem brasileiro e o líder do ranking mundial será transmitida para todo o Brasil em múltiplos canais.

O público poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo Sportv (canal de TV fechada), pelo GE TV no YouTube (com sinal gratuito) e também pelo Globoplay (serviço de streaming).

Ficha técnica da partida

  • Evento: Partida de exibição de tênis
  • Local: Miami, Estados Unidos
  • Data: 08/12/2025 (segunda-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Transmissão: Sportv (TV fechada), GE TV no YouTube (streaming, sinal gratuito), Globoplay (streaming)

