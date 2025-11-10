fechar
Por que Djokovic não vai jogar o ATP Finals 2025? Entenda o motivo

Torneio encerra a temporada e é disputado pelos oito jogadores de simples e as oito duplas que mais conquistaram pontos ao longo do ano

Por Thiago Seabra Publicado em 10/11/2025 às 8:56
Imagem do tenista sérvio Novak Djokovic
Imagem do tenista sérvio Novak Djokovic - Djokovic no Australian Open (Foto: Tennis Australia)

O ATP Finals 2025 começou no último dia 9 e vai até 15 de novembro, em Turim, na Itália.

O torneio encerra a temporada e é disputado pelos oito jogadores de simples e as oito duplas que mais conquistaram pontos ao longo do ano.

Neste ano, o foco da competição vai para Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, que seguem na disputa pela primeira colocação do Ranking da ATP.

O torneio também habilitou Novak Djokovic, que recentemente conquistou mais um título na carreira. O sérvio venceu o ATP 250 de Atenas ao bater o italiano Lorenzo Musetti por 2 sets a 1 na final.

Apesar de ter conquistado seu 101º título recentemente, Djoko não vai disputar o ATP Finals.

Por que Djokovic não vai jogar o ATP Finals?

O maior campeão de Grand Slams entre os homens não estará no ATP Finals 2025 devido a uma lesão no ombro.

Em seu Instagram, Djoko disse que estava animado para disputar o torneio e lamentou não poder participar desta edição.

"Eu estava realmente ansioso para competir em Turim e dar o meu melhor, mas após a final de hoje em Atenas, estou triste em compartilhar que preciso me retirar devido a uma lesão em andamento", disse.

"Sinto muito aos fãs que estavam esperando para me ver jogar - o apoio de vocês significa muito. Desejo a todos os jogadores um torneio incrível, e mal posso esperar para voltar à quadra com todos vocês em breve", finalizou.

Para o lugar de Djoko, a vaga será preenchida pelo italiano Lorenzo Musetti.

Na estreia da competição, Zverev venceu o norte-americano B. Shelton por 2 sets a 0.

Alcaraz, por sua vez, eliminou o australiano Alex de Minaur, também por 2 sets a 0.

Grupos do ATP Finals

Simples

Grupo Jimmy Connors

  • Carlos Alcaraz (ESP)
  • Taylor Fritz (USA)
  • Alex de Minaur (AUS)
  • Lorenzo Musetti (ITA)

Grupo Bjorn Borg

  • Jannik Sinner (ITA)
  • Alexander Zverev (GER)
  • Ben Shelton (USA)
  • Felix Auger-Aliassime (CAN)

Duplas

Grupo Peter Fleming

  • Julian Cash (GBR)/Lloyd Glasspool (GBR)
  • Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG)
  • Kevin Krawietz (GER)/Tim Puetz (GER)
  • Simone Bolelli (ITA)/Andrea Vavassori (ITA)

Grupo John McEnroe

  • Harri Heliovaara (FIN)/Henry Patten (GBR)
  • Marcelo Arevalo (ESA)/Mate Pavic (CRO)
  • Joe Salisbury (GBR)/Neal Skupski (GBR)
  • Christian Harrison (USA)/Even King (USA)

Novak Djokovic campeão em Atenas | Melhores Momentos

