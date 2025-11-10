Por que Djokovic não vai jogar o ATP Finals 2025? Entenda o motivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ATP Finals 2025 começou no último dia 9 e vai até 15 de novembro, em Turim, na Itália.

O torneio encerra a temporada e é disputado pelos oito jogadores de simples e as oito duplas que mais conquistaram pontos ao longo do ano.

Neste ano, o foco da competição vai para Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, que seguem na disputa pela primeira colocação do Ranking da ATP.

O torneio também habilitou Novak Djokovic, que recentemente conquistou mais um título na carreira. O sérvio venceu o ATP 250 de Atenas ao bater o italiano Lorenzo Musetti por 2 sets a 1 na final.

Apesar de ter conquistado seu 101º título recentemente, Djoko não vai disputar o ATP Finals.

Por que Djokovic não vai jogar o ATP Finals?

O maior campeão de Grand Slams entre os homens não estará no ATP Finals 2025 devido a uma lesão no ombro.

Em seu Instagram, Djoko disse que estava animado para disputar o torneio e lamentou não poder participar desta edição.

"Eu estava realmente ansioso para competir em Turim e dar o meu melhor, mas após a final de hoje em Atenas, estou triste em compartilhar que preciso me retirar devido a uma lesão em andamento", disse.

"Sinto muito aos fãs que estavam esperando para me ver jogar - o apoio de vocês significa muito. Desejo a todos os jogadores um torneio incrível, e mal posso esperar para voltar à quadra com todos vocês em breve", finalizou.

Para o lugar de Djoko, a vaga será preenchida pelo italiano Lorenzo Musetti.

Na estreia da competição, Zverev venceu o norte-americano B. Shelton por 2 sets a 0.

Alcaraz, por sua vez, eliminou o australiano Alex de Minaur, também por 2 sets a 0.

Grupos do ATP Finals

Simples



Grupo Jimmy Connors

Carlos Alcaraz (ESP)



Taylor Fritz (USA)



Alex de Minaur (AUS)



Lorenzo Musetti (ITA)

Grupo Bjorn Borg

Jannik Sinner (ITA)



Alexander Zverev (GER)



Ben Shelton (USA)



Felix Auger-Aliassime (CAN)



Duplas



Grupo Peter Fleming

Julian Cash (GBR)/Lloyd Glasspool (GBR)



Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG)



Kevin Krawietz (GER)/Tim Puetz (GER)



Simone Bolelli (ITA)/Andrea Vavassori (ITA)



Grupo John McEnroe

Harri Heliovaara (FIN)/Henry Patten (GBR)



Marcelo Arevalo (ESA)/Mate Pavic (CRO)



Joe Salisbury (GBR)/Neal Skupski (GBR)



Christian Harrison (USA)/Even King (USA)

