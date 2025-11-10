Por que Djokovic não vai jogar o ATP Finals 2025? Entenda o motivo
Torneio encerra a temporada e é disputado pelos oito jogadores de simples e as oito duplas que mais conquistaram pontos ao longo do ano
O ATP Finals 2025 começou no último dia 9 e vai até 15 de novembro, em Turim, na Itália.
O torneio encerra a temporada e é disputado pelos oito jogadores de simples e as oito duplas que mais conquistaram pontos ao longo do ano.
Neste ano, o foco da competição vai para Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, que seguem na disputa pela primeira colocação do Ranking da ATP.
O torneio também habilitou Novak Djokovic, que recentemente conquistou mais um título na carreira. O sérvio venceu o ATP 250 de Atenas ao bater o italiano Lorenzo Musetti por 2 sets a 1 na final.
Apesar de ter conquistado seu 101º título recentemente, Djoko não vai disputar o ATP Finals.
Por que Djokovic não vai jogar o ATP Finals?
O maior campeão de Grand Slams entre os homens não estará no ATP Finals 2025 devido a uma lesão no ombro.
Em seu Instagram, Djoko disse que estava animado para disputar o torneio e lamentou não poder participar desta edição.
"Eu estava realmente ansioso para competir em Turim e dar o meu melhor, mas após a final de hoje em Atenas, estou triste em compartilhar que preciso me retirar devido a uma lesão em andamento", disse.
"Sinto muito aos fãs que estavam esperando para me ver jogar - o apoio de vocês significa muito. Desejo a todos os jogadores um torneio incrível, e mal posso esperar para voltar à quadra com todos vocês em breve", finalizou.
Para o lugar de Djoko, a vaga será preenchida pelo italiano Lorenzo Musetti.
Na estreia da competição, Zverev venceu o norte-americano B. Shelton por 2 sets a 0.
Alcaraz, por sua vez, eliminou o australiano Alex de Minaur, também por 2 sets a 0.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Grupos do ATP Finals
Simples
Grupo Jimmy Connors
- Carlos Alcaraz (ESP)
- Taylor Fritz (USA)
- Alex de Minaur (AUS)
- Lorenzo Musetti (ITA)
Grupo Bjorn Borg
- Jannik Sinner (ITA)
- Alexander Zverev (GER)
- Ben Shelton (USA)
- Felix Auger-Aliassime (CAN)
Duplas
Grupo Peter Fleming
- Julian Cash (GBR)/Lloyd Glasspool (GBR)
- Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG)
- Kevin Krawietz (GER)/Tim Puetz (GER)
- Simone Bolelli (ITA)/Andrea Vavassori (ITA)
Grupo John McEnroe
- Harri Heliovaara (FIN)/Henry Patten (GBR)
- Marcelo Arevalo (ESA)/Mate Pavic (CRO)
- Joe Salisbury (GBR)/Neal Skupski (GBR)
- Christian Harrison (USA)/Even King (USA)
Novak Djokovic campeão em Atenas | Melhores Momentos