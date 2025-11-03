fechar
JC Negócios | Notícia

Tênis da Vale do Ave em Boa Viagem

Construtora pernambucana aposta na locação de quadra de tênis e ocupa terreno de 3.500 metros na Avenida Domingos com complexo exportivo por 48 meses.

Por Fernando Castilho Publicado em 03/11/2025 às 14:50
Arena Vale do Ave Boa Viagem inaugura no começo de 2026.
Arena Vale do Ave Boa Viagem inaugura no começo de 2026. - Divulação

Clique aqui e escute a matéria

A Construtora Vale do Ave iniciou a construção de uma academia de tênis no bairro do Boa Viagem para atender um mercado crescente de praticantes do esporte que buscam serviços diferenciados e de melhor qualidade na Avenida Domingos Ferreira.

Divulgação
Arena Vale do Ave está sendo construída em Boa Viagem. - Divulgação

Segundo o empresário Zeferino Filho, a academia aproveitará, por 48 meses, um terreno da companhia de 4.500 metros quadrados onde estão sendo construídas três quadras com medidas oficiais e apoio de serviços afins como lojas de roupas e produtos para os atletas.

Divulgaçao
Vale do Ave aproveita terreno em Boa Viagem para construir academia de tênis. - Divulgaçao

Contará ainda com um pequeno restaurante light num ambiente que guarda uma sinergia de convivência, marca da Vale do Ave que terá uma loja de produtos da construtora que atua na faixa de mercado de luxo e de alto padrão com inauguração prevista para o começo de 2026.

Divulgação
Arena Vale do Ave Boa Viagem. - Divulgação

Leia também

Proprietário de imóvel é acusado de assédio e importunação sexual contra inquilina
Importunação sexual

Proprietário de imóvel é acusado de assédio e importunação sexual contra inquilina
João Fonseca conquista o ATP 500 da Basileia
TÊNIS

João Fonseca conquista o ATP 500 da Basileia

Compartilhe

Tags