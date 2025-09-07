Alcaraz derrota Sinner na decisão do US Open e substitui rival do topo do ranking
O início da decisão foi atrasado por cerca de 50 minutos devido a um esquema de segurança mais rigoroso, por conta do presidente Donald Trump
Carlos Alcaraz retomou a liderança do ranking mundial neste domingo no mesmo palco onde havia chegado ao topo pela primeira vez, o estádio Arthur Ashe, a Quadra Central do US Open. O espanhol derrotou o italiano Jannik Sinner por 3 sets a 1 (6/2, 3/6, 6/1 e 6/4) na decisão do último Grand Slam do ano e na segunda-feira interrompe uma sequência de 65 semanas consecutivas do rival como número um do mundo.
Foi a segunda vez que Alcaraz disputou uma decisão de US Open valendo também o topo do ranking mundial para os finalistas. Em 2022, ele derrotou o norueguês Cásper Ruud para conquistar seu primeiro Grand Slam e se tornar, aos 19 anos, o mais jovem líder do ranking mundial. Agora com 22 anos, o espanhol não aparecia como número um do mundo desde setembro de 2023.
A 10ª vitória em 15 jogos contra Sinner consolida a vantagem do espanhol na rivalidade que dominou o circuito em 2025. Eles monopolizaram as três últimas finais de Grand Slam, com Alcaraz vencendo em Roland Garros, e Sinner, em Wimbledon. O sexto título de Major do espanhol também impediu um marca importante do rival, campeão também do Aberto da Austrália e que tinha 27 vitórias seguidas em Grand Slams disputados em quadra dura.
Mais jovem tenista (24 anos) a disputar as finais dos quatro Grand Slams na mesma temporada na Era Aberta (a partir de 1968), Sinner tentava se tornar apenas o sétimo homem no mesmo período a vencer três Majors no mesmo ano, igualando-se a nomes como Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, entre outros.
DECISÃO ATRASADA
O início da decisão foi atrasado por cerca de 50 minutos devido a um esquema de segurança mais rigoroso, já que o presidente Donald Trump foi a Flushing Meadows presenciar o confronto. A organização do torneio anunciou um atraso de 30 minutos para garantir que os torcedores tenham tempo adicional para chegar aos seus lugares. Apesar da medida, durante o hino nacional dos EUA, muita gente ainda estava fora do estádio Arthur Ashe tentando entrar. Trump foi o primeiro presidente dos EUA a acompanhar a final in loco desde Bill Clinton, em 2000.
Com a bola em jogo, o primeiro game durou 9 minutos, e Alcaraz conseguiu a primeira quebra da decisão ao confirmar seu segundo break point. A longa duração da primeira parcial fez lembrar a primeira e única vez que eles se enfrentaram no Grand Slam dos EUA. Nas quartas de final de 2022, eles duelaram por 5 horas e 16 minutos e às 2h52 (horário local) o espanhol saiu vitorioso da partida que terminou mais tarde na história do torneio.
Com vantagem no placar e sacando com muita eficiência, o espanhol foi construindo a vitória no primeiro set e voltou a quebrar o saque do rival no sétimo game. Na sequência, só precisou confirmar o serviço para fazer 6/2 e 1 set a 0.
A segunda parcial começou com Alcaraz novamente pressionando o serviço do rival, mas Sinner conseguiu manter seus saques e obteve sua primeira quebra na decisão no quarto game para abrir 3 a 1. Estar na frente do marcador pela primeira vez na final deu moral ao italiano, que passou a jogar mais solto e fechou em 6/3, empatando o jogo em 1 a 1. Foi o primeiro e único set perdido por Alcaraz no torneio.
Sinner, porém, não conseguiu dar continuidade ao bom momento e perdeu seus dois primeiros saques no terceiro set. As duas quebras deram tranquilidade a Alcaraz, que só precisou administrar a vantagem para garantir 2 sets a 1 com 6/1.
No quarto set, Alcaraz conseguiu uma nova quebra e depois confirmou seus serviços para garantir seu segundo título do torneio de Nova York e o retorno ao posto de número um do mundo.