fechar
Futebol | Notícia

Resultado Atlético-MG x Lanús pela Final da Copa Sul-Americana (22): confira placar em tempo real

Brasileiros e argentinos se enfrentam no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Galo busca seu primeiro título da competição, Lanús quer o bi

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 22/11/2025 às 17:00
Hulk comemora gol pelo Atlético-MG
Hulk comemora gol pelo Atlético-MG - Reprodução/ Atlético-MG

Clique aqui e escute a matéria

Lanús e Atlético-MG decidem neste sábado (22), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, quem ficará com o título da Copa Sul-Americana de 2025.

Como chegam as equipes

O Atlético-MG chega com a chance inédita de conquistar seu primeiro título da Sul-Americana. A equipe de Jorge Sampaoli vive um momento de foco total na final, deixando de lado a derrota recente no Brasileirão.

O Galo cresceu no mata-mata, eliminando o Independiente del Valle com autoridade, e aposta na força de seu elenco experiente para fazer história fora de casa.

Do outro lado, o Lanús chega embalado por grandes atuações no torneio. O clube argentino tem histórico positivo na competição, foi campeão em 2013, e eliminou adversários pesados como Fluminense e Universidad de Chile.

Resultado de Atlético-MG x Lanús pela Final da Copa Sul-Americana

 

Ficha técnica

  • Data e Horário: Sábado (22/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
  • Competição: Copa Sul-Americana – Final (Jogo Único)
  • Local: Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai)
  • Onde Assistir: SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+

Leia Também

Prováveis Escalações

Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo e Salvio; Moreno, Carrera e Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Atlético-MG: Everson; Saravia, Vítor Hugo e Júnior Alonso; Scarpa, Igor Gomes, Fausto Vera e Bernard; Dudu, Hulk e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

Leia também

Lanús x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Copa Sul-Americana

Lanús x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Final da Copa Sul-Americana: confira a lista de campeões da competição
Copa Sul-Americana

Final da Copa Sul-Americana: confira a lista de campeões da competição

Compartilhe

Tags