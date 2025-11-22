Resultado Atlético-MG x Lanús pela Final da Copa Sul-Americana (22): confira placar em tempo real
Brasileiros e argentinos se enfrentam no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Galo busca seu primeiro título da competição, Lanús quer o bi
Lanús e Atlético-MG decidem neste sábado (22), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, quem ficará com o título da Copa Sul-Americana de 2025.
Como chegam as equipes
O Atlético-MG chega com a chance inédita de conquistar seu primeiro título da Sul-Americana. A equipe de Jorge Sampaoli vive um momento de foco total na final, deixando de lado a derrota recente no Brasileirão.
O Galo cresceu no mata-mata, eliminando o Independiente del Valle com autoridade, e aposta na força de seu elenco experiente para fazer história fora de casa.
Do outro lado, o Lanús chega embalado por grandes atuações no torneio. O clube argentino tem histórico positivo na competição, foi campeão em 2013, e eliminou adversários pesados como Fluminense e Universidad de Chile.
Resultado de Atlético-MG x Lanús pela Final da Copa Sul-Americana
Ficha técnica
- Data e Horário: Sábado (22/11) – 17h00 (Horário de Brasília)
- Competição: Copa Sul-Americana – Final (Jogo Único)
- Local: Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai)
- Onde Assistir: SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+
Prováveis Escalações
Lanús: Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo e Salvio; Moreno, Carrera e Castillo. Técnico: Mauricio Pellegrino.
Atlético-MG: Everson; Saravia, Vítor Hugo e Júnior Alonso; Scarpa, Igor Gomes, Fausto Vera e Bernard; Dudu, Hulk e Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.