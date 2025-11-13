fechar
Futebol | Notícia

FPF realiza últimas tratativas com clubes para tentar realizar o Arbitral do Pernambucano na próxima semana

O Campeonato Pernambucano de 2026 será iniciado em janeiro; as datas de início e término da competição deverão ser definidas já na próxima semana.

Por João Victor Tavares Publicado em 13/11/2025 às 11:59
Sede da FPF, em Recife (PE)
Sede da FPF, em Recife (PE) - ASCOM/ FPF

Clique aqui e escute a matéria

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) está nos ajustes finais para tentar antecipar o início do Campeonato Pernambucano de 2026.

Em conversa com o Blog do Torcedor, o presidente da entidade, Evandro Carvalho, afirmou que os últimos detalhes com os clubes estão sendo definidos antes da realização do Conselho Arbitral, que determinará o formato, as datas e o regulamento da próxima edição do Estadual.

A expectativa é de que a reunião ocorra ao longo da próxima semana.

Para que a antecipação realmente aconteça, a decisão não depende apenas da FPF, mas também da concordância dos clubes.

Segundo Evandro, caso os times optem por iniciar a competição no dia 11 de janeiro e aceitem disputar as primeiras rodadas com portões fechados, a Federação acatará a decisão.

“Tudo será apresentado no Conselho Arbitral e depende dos clubes. Pelas conversas iniciais que já tivemos, todos devem concordar com a antecipação, e não deverá haver qualquer dificuldade para começar no dia 7”, afirmou o presidente.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O que é decidido no Conselho Arbitral?

  • Formato do campeonato: definição do número de fases, grupos, sistema de pontos corridos, mata-mata, entre outros detalhes.
  • Número de clubes participantes: confirmação oficial dos times que disputarão o torneio.
  • Datas de início e término: definição do calendário da competição e das rodadas iniciais.
  • Regulamento geral: critérios de classificação, rebaixamento, desempate e mando de campo.
  • Questões financeiras: cotas de participação, premiações e direitos de transmissão.
  • Arbitragem: decisão sobre o uso do VAR (quando aplicável) e critérios para a escolha dos árbitros.
  • Inscrições e registros: prazos para regularização de atletas e entrega de documentos.

Leia também

Santa Cruz pode ter estreia adiada no Pernambucano 2026
Tricolor

Santa Cruz pode ter estreia adiada no Pernambucano 2026
Nos pênaltis, Vitória bate América, conquista título e garante vaga na Série A1 do Pernambucano
Campeonato Pernambucano

Nos pênaltis, Vitória bate América, conquista título e garante vaga na Série A1 do Pernambucano

Compartilhe

Tags