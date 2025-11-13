FPF realiza últimas tratativas com clubes para tentar realizar o Arbitral do Pernambucano na próxima semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Campeonato Pernambucano de 2026 será iniciado em janeiro; as datas de início e término da competição deverão ser definidas já na próxima semana.

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) está nos ajustes finais para tentar antecipar o início do Campeonato Pernambucano de 2026.

Em conversa com o Blog do Torcedor, o presidente da entidade, Evandro Carvalho, afirmou que os últimos detalhes com os clubes estão sendo definidos antes da realização do Conselho Arbitral, que determinará o formato, as datas e o regulamento da próxima edição do Estadual.

A expectativa é de que a reunião ocorra ao longo da próxima semana.

Para que a antecipação realmente aconteça, a decisão não depende apenas da FPF, mas também da concordância dos clubes.

Segundo Evandro, caso os times optem por iniciar a competição no dia 11 de janeiro e aceitem disputar as primeiras rodadas com portões fechados, a Federação acatará a decisão.

“Tudo será apresentado no Conselho Arbitral e depende dos clubes. Pelas conversas iniciais que já tivemos, todos devem concordar com a antecipação, e não deverá haver qualquer dificuldade para começar no dia 7”, afirmou o presidente.

O que é decidido no Conselho Arbitral?

Formato do campeonato: definição do número de fases, grupos, sistema de pontos corridos, mata-mata, entre outros detalhes.

Número de clubes participantes: confirmação oficial dos times que disputarão o torneio.

Datas de início e término: definição do calendário da competição e das rodadas iniciais.

Regulamento geral: critérios de classificação, rebaixamento, desempate e mando de campo.

Questões financeiras: cotas de participação, premiações e direitos de transmissão.

Arbitragem: decisão sobre o uso do VAR (quando aplicável) e critérios para a escolha dos árbitros.