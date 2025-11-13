Campeonato Pernambucano 2026: confira as equipes classificadas e a possível data de início

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A edição do próximo ano começa em janeiro com apenas oito equipes na disputa pelo título, conquistado pela equipe Sport na última edição.

Clique aqui e escute a matéria

Todos os times que disputarão o Campeonato Pernambucano de 2026 já estão definidos. A última equipe a garantir vaga foi o Vitória, campeão do Pernambucano A2 após vencer o América-PE na decisão.

A próxima edição do Estadual contará com apenas oito participantes, sendo a menor em quase meio século. A última vez que o Pernambucano teve esse formato enxuto foi em 1978, em uma edição atípica, marcada pela ausência do Sport, que, em conflito com a Federação Pernambucana da época, decidiu não disputar a competição.

Desde então, o número de clubes variou entre 10 e 14 por edição.

A redução de participantes tem como objetivo adequar o calendário ao novo formato proposto pela CBF, que limita as competições estaduais e regionais a 16 datas.

Em 2025, o Pernambucano foi disputado em 17 datas, duas a mais do que o previsto para o próximo ano. Já em 2026, a expectativa é que todo o torneio seja realizado em apenas 11 datas, o que exigirá um calendário mais enxuto e dinâmico.

Clubes que disputarão o Campeonato Pernambucano 2026

Sport

Náutico

Santa Cruz

Retrô

Maguary

Decisão

Jaguar

Vitória

Leia Também FPF realiza últimas tratativas com clubes para tentar realizar o Arbitral do Pernambucano na próxima semana

Possíveis datas de início

O regulamento do Pernambucano 2026 ainda será definido em Conselho Arbitral, previsto para acontecer até a terceira semana de novembro.

A primeira opção é que o torneio comece no dia 7 de janeiro, uma rodada antes da maioria dos estaduais do país.

A segunda alternativa é iniciar no dia 11 de janeiro, junto com os demais campeonatos regionais.

Nesse caso, porém, seria necessário realizar partidas durante o Carnaval, no sábado e na Quarta-feira de Cinzas, o que obrigaria a realização de jogos com portões fechados, como já ocorreu na edição de 2025.