Campeonato Pernambucano 2026: confira as equipes classificadas e a possível data de início
A edição do próximo ano começa em janeiro com apenas oito equipes na disputa pelo título, conquistado pela equipe Sport na última edição.
Clique aqui e escute a matéria
Todos os times que disputarão o Campeonato Pernambucano de 2026 já estão definidos. A última equipe a garantir vaga foi o Vitória, campeão do Pernambucano A2 após vencer o América-PE na decisão.
A próxima edição do Estadual contará com apenas oito participantes, sendo a menor em quase meio século. A última vez que o Pernambucano teve esse formato enxuto foi em 1978, em uma edição atípica, marcada pela ausência do Sport, que, em conflito com a Federação Pernambucana da época, decidiu não disputar a competição.
Desde então, o número de clubes variou entre 10 e 14 por edição.
A redução de participantes tem como objetivo adequar o calendário ao novo formato proposto pela CBF, que limita as competições estaduais e regionais a 16 datas.
Em 2025, o Pernambucano foi disputado em 17 datas, duas a mais do que o previsto para o próximo ano. Já em 2026, a expectativa é que todo o torneio seja realizado em apenas 11 datas, o que exigirá um calendário mais enxuto e dinâmico.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Clubes que disputarão o Campeonato Pernambucano 2026
- Sport
- Náutico
- Santa Cruz
- Retrô
- Maguary
- Decisão
- Jaguar
- Vitória
Possíveis datas de início
O regulamento do Pernambucano 2026 ainda será definido em Conselho Arbitral, previsto para acontecer até a terceira semana de novembro.
A primeira opção é que o torneio comece no dia 7 de janeiro, uma rodada antes da maioria dos estaduais do país.
A segunda alternativa é iniciar no dia 11 de janeiro, junto com os demais campeonatos regionais.
Nesse caso, porém, seria necessário realizar partidas durante o Carnaval, no sábado e na Quarta-feira de Cinzas, o que obrigaria a realização de jogos com portões fechados, como já ocorreu na edição de 2025.