Pernambucano 2026: formato será definido em outubro, e antecipação da data está praticamente certa

A Federação Pernambucana de Futebol aguarda apenas a decisão dos clubes para divulgar o novo formato e as datas da competição estadual.

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) deve antecipar o início do Campeonato Pernambucano 2026. A tendência é que a estreia da competição aconteça no dia 7 de janeiro, ou seja, quatro dias antes do período sugerido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A informação foi divulgada inicialmente pelo Cast FC e confirmada pelo Blog do Torcedor nesta quarta-feira.

Em contato com o Blog, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, explicou que seguir o calendário nacional implicaria em realizar partidas no sábado de Carnaval e na Quarta-feira de Cinzas, o que não seria viável em Pernambuco.

“Nenhum estado do Brasil enfrenta os mesmos problemas que temos aqui em relação à impossibilidade de atuação da Polícia Militar durante o Carnaval.

Já existe um entendimento com a SDS e a PM de que só teríamos duas opções: realizar jogos no sábado de Carnaval e na Quarta-feira de Cinzas, como ocorre em outros lugares do país, mas, nesse caso, com portões fechados, afirmou o dirigente.

Evandro também destacou que a redução no número de clubes e de datas do estadual foi aprovada em conjunto com a CBF, o que permitiu a exceção para o futebol pernambucano.

“Reduzimos o número de clubes e de datas no campeonato, e ficou acordado com a CBF que, excepcionalmente, Pernambuco poderia iniciar a competição no dia 7, uma rodada antes do restante do país, devido à impossibilidade de realizar jogos durante o Carnaval”, completou o presidente.

Qual é a opinião dos clubes?

Para que a antecipação do Campeonato Pernambucano realmente aconteça, a decisão não depende apenas da Federação.

Segundo o presidente da FPF, Evandro Carvalho, caso os clubes optem por iniciar a competição no dia 11 de janeiro e realizem jogos com portões fechados, a entidade terá de acatar a decisão.

“Tudo será apresentado no conselho arbitral e depende dos clubes. Pelas conversas iniciais que já tivemos, todos devem concordar com a antecipação, e não deverá haver qualquer dificuldade para começar no dia 7”, afirmou Evandro.

Qual será a data do conselho arbitral?

O conselho arbitral está previsto para acontecer na segunda quinzena de outubro.

Na ocasião, serão definidas a data exata de início do Campeonato Pernambucano 2026, além da divulgação completa do formato da competição e de todas as novidades para a próxima edição.

