Evandro Carvalho diz que fala sobre Mirassol foi seu "maior engano" ao avaliar futebol

Após vitória diante do Sport, clube paulista provocou dirigente, que havia afirmado, em dezembro de 2024, que o Mirassol "não era clube de Série A"

Presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho concedeu uma entrevista ao programa Escrete Clube, da Rádio Jornal. E um dos assuntos abordados foi a polêmica fala sobre o Mirassol na Série A, que ele avaliou como "maior erro" dele em análise de futebol.

"O Mirassol, eu quero mandar aqui meu abraço ao presidente e já disse antes e vou repetir agora, foi o maior engano da minha vida em avaliação de desempenho de futebol. E eu me considero um bom avaliador.

Eu tive uma avaliação que no final correspondeu ao que o Santa Cruz era, correspondeu ao que o Sport, mas o tal do Mirassol surpreendeu a tudo e a todos.

Nenhum, nenhum especialista do mundo poderia prever, vendo o plantel e vendo a natureza do clube, a sua existência, a sua representatividade no contexto nacional, poderia supor nenhum cenário que ele estivesse ou não estivesse. Então, méritos para o Mirassol, declarou Evandro.

A declaração de Evandro foi proferida em dezembro de 2024 e viralizou nas redes sociais, quando Evandro detonou a participação do Mirassol na Série A, afirmando que o clube paulista "não era clube de Série A".

"Veja aí, o Mirassol, Série A... Não tenho nada contra o Mirassol, conheço a cidade, mas o que é que danado o Mirassol vai fazer em Série A de Campeonato Brasileiro? Quem é que vai pagar?

Quem é que vai investir? Quem é que vai assistir Mirassol jogando Série A? Mirassol não é clube de Série A", declarou Evandro, em dezembro de 2024, em entrevista ao podcast De Primeira, do jornalista Beto Lago.

Em postagem publicada nas redes sociais após vitória diante do Sport, na Ilha do Retiro, no último sábado, o Mirassol fez referência à declaração do dirigente, de maneira irônica, nas redes sociais.

