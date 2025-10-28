fechar
Futebol |

Qual jogo vai passar na SBT hoje (28/10)? Confira a programação completa

A emissora brasileira ecuperou a tradição das transmissões esportivas e exibe apenas um confronto importante no calendário do futebol mundial

Por João Victor Tavares Publicado em 28/10/2025 às 15:32
- Reprodução/Instagram

Nesta terça-feira, 28 de outubro de 2025, a Sul-Americana agita a programação esportiva do SBT. A emissora exibirá apenas uma partida ao vivo, com transmissão pelo canal, site da rede e YouTube do SBT Sports.

Às 21h30, o Atlético-MG recebe o Independiente del Valle em confronto de volta da semifinal da Sul-Americana, no Arena MRV, em Minas Gerais.

Atlético e Independiente empataram em 1 a 1 no jogo de ida na Copa Sul-Americana. Quem vencer na volta se classifica; empate leva aos pênaltis. O classificado enfrentará o vencedor de Lanús x Universidad de Chile.

Programação da SBT (28/10/2025)

Manhã

  • 07:35 – SBT Manhã
  • 08:30 – Bom Dia e Cia com Patati Patatá
  • 09:30 – Primeiro Impacto
  • 11:00 – Alô, Você

Tarde

  • 14:00 – Maria do Bairro
  • 14:45 – Rubi (ao vivo)
  • 15:30 – Fofocalizando
  • 16:45 – Casos de Família
  • 17:30 – Aqui Agora
  • 18:30 – Coração Indomável

Noite

  • 19:45 – SBT Brasil
  • 21:15 – CONMEBOL Sudamericana
  • 23:15 – Programa do Ratinho

Madrugada

  • 00:30 – The Noite com Danilo Gentili
  • 01:15 – Operação Mesquita
  • 02:00 – SBT Podnight
  • 02:45 – SBT Notícias
  • 04:45 – SBT Manhã

Como assistir ao canal do YouTube do SBT Sports

O SBT Sports oferece uma cobertura completa de eventos esportivos, incluindo a Copa Sul-Americana, com transmissões ao vivo e conteúdo exclusivo.

  • Passo 1: Abra o YouTube no computador ou no aplicativo do seu celular/tablet.
  • Passo 2: Na barra de pesquisa, digite “SBT Sports” e pressione Enter.
  • Passo 3: Clique no canal oficial do SBT Sports (geralmente com o selo de verificação ).
  • Passo 4: Para transmissões ao vivo, veja se há uma live ativa na página inicial do canal e clique nela.
  • Passo 5: Para receber notificações de novos vídeos ou partidas ao vivo, clique em “Inscrever-se” e depois no sininho .
  • Passo 6: Aproveite a transmissão ao vivo ou os conteúdos exclusivos do canal.

