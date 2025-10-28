Qual jogo vai passar na SBT hoje (28/10)? Confira a programação completa
A emissora brasileira ecuperou a tradição das transmissões esportivas e exibe apenas um confronto importante no calendário do futebol mundial
Nesta terça-feira, 28 de outubro de 2025, a Sul-Americana agita a programação esportiva do SBT. A emissora exibirá apenas uma partida ao vivo, com transmissão pelo canal, site da rede e YouTube do SBT Sports.
Às 21h30, o Atlético-MG recebe o Independiente del Valle em confronto de volta da semifinal da Sul-Americana, no Arena MRV, em Minas Gerais.
Atlético e Independiente empataram em 1 a 1 no jogo de ida na Copa Sul-Americana. Quem vencer na volta se classifica; empate leva aos pênaltis. O classificado enfrentará o vencedor de Lanús x Universidad de Chile.
Programação da SBT (28/10/2025)
Manhã
- 07:35 – SBT Manhã
- 08:30 – Bom Dia e Cia com Patati Patatá
- 09:30 – Primeiro Impacto
- 11:00 – Alô, Você
Tarde
- 14:00 – Maria do Bairro
- 14:45 – Rubi (ao vivo)
- 15:30 – Fofocalizando
- 16:45 – Casos de Família
- 17:30 – Aqui Agora
- 18:30 – Coração Indomável
Noite
- 19:45 – SBT Brasil
- 21:15 – CONMEBOL Sudamericana
- 23:15 – Programa do Ratinho
Madrugada
- 00:30 – The Noite com Danilo Gentili
- 01:15 – Operação Mesquita
- 02:00 – SBT Podnight
- 02:45 – SBT Notícias
- 04:45 – SBT Manhã
Como assistir ao canal do YouTube do SBT Sports
O SBT Sports oferece uma cobertura completa de eventos esportivos, incluindo a Copa Sul-Americana, com transmissões ao vivo e conteúdo exclusivo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Passo 1: Abra o YouTube no computador ou no aplicativo do seu celular/tablet.
- Passo 2: Na barra de pesquisa, digite “SBT Sports” e pressione Enter.
- Passo 3: Clique no canal oficial do SBT Sports (geralmente com o selo de verificação ).
- Passo 4: Para transmissões ao vivo, veja se há uma live ativa na página inicial do canal e clique nela.
- Passo 5: Para receber notificações de novos vídeos ou partidas ao vivo, clique em “Inscrever-se” e depois no sininho .
- Passo 6: Aproveite a transmissão ao vivo ou os conteúdos exclusivos do canal.