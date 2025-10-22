Repescagem da Copa do Mundo 2026: Seleções classificadas, formato, data e possíveis confrontos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vinte e duas seleções disputarão 6 vagas restantes na próxima Copa; Repescagem se dividirá em duas, europeia e intercontinental, e acontecerá em março

Resta apenas uma Data Fifa para o fim das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 em todos os continentes.

Ao todo, 28 seleções já garantiram vaga na competição que acontecerá entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Entre os dias 10 e 18 de novembro, outras 14 seleções garantirão a vaga direta, deixando em aberto seis vagas que serão decididas via Repescagem, sendo quatro vagas da Europa e duas do "resto do mundo".

Repescagem da Copa do Mundo 2026: Seleções participantes, vagas disponíveis e formato de disputa

A Repescagem acontecerá apenas em março de 2026, portanto o sorteio dos grupos da Copa, marcado para 5 de dezembro, será realizado sem a definição dessas seleções que serão todas dispostas no Pote 4 do sorteio, sendo denominadas como "Euro Play-off 1, 2, 3 e 4" e "Intercontinental 1 e 2".

Ao todo, 22 seleções disputarão a Repescagem, sendo 16 a europeia e seis na intercontinental.

Repescagem Europeia

As 16 seleções que disputarão serão definidas da seguinte forma:

12 seleções que ficarem em 2° lugar nos seus grupos das Eliminatórias

4 seleções melhores classificadas na última edição da Uefa Nations League

Essas 16 seleções serão dispostas em quatro chaves com semifinal e final, disputadas ambas em jogo único. O "campeão" de cada chave garante vaga na Copa do Mundo 2026.

As chaves serão definidas por sorteio com base no Ranking da Fifa.

As quatro melhores seleções ranqueadas farão parte do Pote 1, da 5ª a 8ª ficam no Pote 2 e da 9ª a 12ª no Pote 3. Todas as seleções classificadas via Nations League farão parte do Pote 4 independente da sua posição no Ranking da Fifa.

As seleções melhor ranqueadas decidem a semifinal em casa.

O chaveamento se dará da seguinte forma:

Seleção do Pote 1 x Seleção do Pote 4

Seleção do Pote 2 x Seleção do Pote 3

Vencedores fazem a Final valendo a vaga na Copa

Hoje, essas são as seleções que disputariam ou podem disputar a Repescagem pela Uefa:

Via Eliminatórias

Times que disputariam a Repescagem hoje (Times que podem disputar).

Eslováquia (Alemanha [1°] e Irlanda do Norte [3°] ainda podem terminar em 2°)

Kosovo (Suíça [1°] e Eslovênia [3°] ainda podem terminar em 2°)

Escócia (Dinamarca [1°] ainda pode terminar em 2°)

Ucrânia (França [1°] e Islândia [3°] ainda podem terminar em 2°)

Turquia (Espanha [1°] e Geórgia [3°] ainda podem terminar em 2°)

Hungria (Portugal [1°], Irlanda [3°] e Armênia [4°] ainda podem terminar em 2°)

Polônia (Holanda [1°] e Islândia [3°] ainda podem terminar em 2°)

Bósnia e Herzegovina (Áustria [1°], Romênia [3°] e Chipre [4°] ainda podem terminar em 2°)

Itália (Noruega [1°] ainda pode terminar em 2°)

Macedônia do Norte (Bélgica [1°] e País de Gales [3°] ainda podem terminar em 2°)

Albânia (Sérvia [3°] ainda pode terminar em 2°)

República Tcheca (Croácia [1°] e Ilhas Faroé [3°] ainda podem terminar em 2°)

Via Nations League

Hoje, estariam classificadas as seguintes seleções:

País de Gales



Romênia

Suécia

Irlanda do Norte

A ordem de classificação via Nations League obedece ao seguinte "ranking" de acordo com as campanhas das seleções que disputaram as quatro ligas da última temporada:

Espanha [Liga A]*

Alemanha [Liga A]

Portugal [Liga A]*

França [Liga A]*

Inglaterra [Liga B]**

Noruega [Liga B]*

País de Gales [Liga B]

República Tcheca [Liga B]

Romênia [Liga C]

Suécia [Liga C]

Macedônia do Norte [Liga C]

Irlanda do Norte [Liga C]

Moldávia [Liga D]

San Marino [Liga D]



*Equipes que já garantiram ao menos o 2° lugar nos seus grupos

**Equipes já classificadas para a Copa do Mundo 2026

Repescagem Intercontinental

Ao todo, seis seleções disputarão a Repescagem Intercontinental, em março de 2026, nos Estados Unidos, em campo neutro, sendo uma de cada continente, à exceção da Europa, que tem sua própria Repescagem, e da América do Norte/Central, que terá duas seleções.

As equipes serão divididas em duas chaves de três seleções cada.

As duas melhores colocadas do Ranking da Fifa estão automaticamente na Final e aguardarão a vencedora da semifinal da sua chave que será definida por sorteio.

A Nova Caledônia, pior seleção dentre as que ou estão classificadas ou ainda têm chance de disputar a Repescagem Intercontinental, fará uma das semifinais.

Seleções atualmente classificadas:

Oceania

Nova Caledônia



América do Sul

Bolívia

Ásia

Emirados Árabes Unidos e Iraque decidem a vaga em dois jogos em novembro

África



Nigéria x Gabão e Camarões x RD Congo são os confrontos que definirão o finalista da pré-Repescagem africana; o campeão se classifica para a Copa do Mundo



América do Norte e Central

A definir, até o momento a disputa está em aberto. Os três vencedores dos grupos se classificam direto pra Copa, dois melhores segundo colocados vão para a Repescagem.