Futebol |

Qual jogo vai passar na Globo hoje (15/10)? Confira a programação completa

Hoje é dia de Série A, com sete jogos ao longo da noite desta quarta-feira. Confira onde assistir às partidas da 28ª rodada, ao vivo.

Por João Victor Tavares Publicado em 15/10/2025 às 15:20
- Reprodução

Nesta quarta-feira, 1º de outubro de 2025, sete confrontos agitam a noite da Série A do Campeonato Brasileiro, válidos pela 28ª rodada. A TV Globo exibirá apenas três partidas ao vivo, com a transmissão feita simultaneamente, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.

Às 21h30 (horário de Brasília), Santos e Corinthians se enfrentam na Vila Belmiro. No mesmo horário, o Atlético-MG recebe o Cruzeiro na Arena MRV, em Minas Gerais.

Também às 21h30 desta quarta-feira, o Vasco da Gama visita o Fortaleza, em confronto que será realizado na Arena Castelão.

Jogos desta quarta-feira (15)

Santos x Corinthians – Brasileirão – 15/10 – 21h30

  • Transmissão: SP, AL, BA, GO, MA, MT, MS, PA, PE, PI, PR, RN, RS, SE, TO, DF

Atlético-MG x Cruzeiro – Brasileirão – 15/10 – 21h30

  • Transmissão: MG (exceto Juiz de Fora)

Fortaleza x Vasco – Brasileirão – 15/10 – 21h30

  • Transmissão: CE, RJ, AC, AM, AP, ES, PB, RO, Juiz de Fora

Programação da Globo hoje (15)

Manhã

  • 04:00 – Hora Um
  • 06:00 – Bom Dia (praça)
  • 08:30 – Bom Dia Brasil
  • 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
  • 10:35 – Mais Você
  • 11:45 – Jornal (Praça)

Tarde

  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:45 – Edição Especial – Terra Nostra
  • 15:35 – Sessão da Tarde – Professor Peso Pesado
  • 17:05 – Boletim (praça)
  • 17:15 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem

Noite

  • 18:05 – Êta Mundo Melhor!
  • 18:45 – Jornal (Praça)
  • 19:15 – Dona de Mim
  • 20:00 – Jornal Nacional
  • 20:40 – Vale Tudo
  • 21:20 – Futebol

Madrugada

  • 23:30 – Segue o Jogo
  • 23:45 – Que História é Essa, Porchat?
  • 00:30 – Jornal da Globo
  • 01:20 – Conversa com Bial
  • 02:00 – Dona de Mim
  • 02:40 – Comédia na Madrugada I
  • 03:20 – Comédia na Madrugada II

Como assistir aos jogos da TV Globo online

Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

