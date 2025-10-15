Qual jogo vai passar na Globo hoje (15/10)? Confira a programação completa
Hoje é dia de Série A, com sete jogos ao longo da noite desta quarta-feira. Confira onde assistir às partidas da 28ª rodada, ao vivo.
Nesta quarta-feira, 1º de outubro de 2025, sete confrontos agitam a noite da Série A do Campeonato Brasileiro, válidos pela 28ª rodada. A TV Globo exibirá apenas três partidas ao vivo, com a transmissão feita simultaneamente, conforme a distribuição regional de cobertura da emissora.
Às 21h30 (horário de Brasília), Santos e Corinthians se enfrentam na Vila Belmiro. No mesmo horário, o Atlético-MG recebe o Cruzeiro na Arena MRV, em Minas Gerais.
Também às 21h30 desta quarta-feira, o Vasco da Gama visita o Fortaleza, em confronto que será realizado na Arena Castelão.
Jogos desta quarta-feira (15)
Santos x Corinthians – Brasileirão – 15/10 – 21h30
- Transmissão: SP, AL, BA, GO, MA, MT, MS, PA, PE, PI, PR, RN, RS, SE, TO, DF
Atlético-MG x Cruzeiro – Brasileirão – 15/10 – 21h30
- Transmissão: MG (exceto Juiz de Fora)
Fortaleza x Vasco – Brasileirão – 15/10 – 21h30
- Transmissão: CE, RJ, AC, AM, AP, ES, PB, RO, Juiz de Fora
Programação da Globo hoje (15)
Manhã
- 04:00 – Hora Um
- 06:00 – Bom Dia (praça)
- 08:30 – Bom Dia Brasil
- 09:30 – Encontro com Patrícia Poeta
- 10:35 – Mais Você
- 11:45 – Jornal (Praça)
Tarde
- 13:00 – Globo Esporte
- 13:25 – Jornal Hoje
- 14:45 – Edição Especial – Terra Nostra
- 15:35 – Sessão da Tarde – Professor Peso Pesado
- 17:05 – Boletim (praça)
- 17:15 – Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
Noite
- 18:05 – Êta Mundo Melhor!
- 18:45 – Jornal (Praça)
- 19:15 – Dona de Mim
- 20:00 – Jornal Nacional
- 20:40 – Vale Tudo
- 21:20 – Futebol
Madrugada
- 23:30 – Segue o Jogo
- 23:45 – Que História é Essa, Porchat?
- 00:30 – Jornal da Globo
- 01:20 – Conversa com Bial
- 02:00 – Dona de Mim
- 02:40 – Comédia na Madrugada I
- 03:20 – Comédia na Madrugada II
Como assistir aos jogos da TV Globo online
Você também pode acompanhar a programação da emissora ao vivo através do Globoplay. Lembre-se de que a disponibilidade do sinal ao vivo pode variar conforme a sua região e afiliada local.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.