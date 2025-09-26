Sport, Náutico e Santa Cruz em ação na tarde deste sábado
O Trio de Ferro de Pernambuco entra em ação, neste sábado, em jogos pelas Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro, porém, em situações diferentes
Sport, Náutico e Santa Cruz estarão em campo, na tarde deste sábado (27), em jogos válidos pelas Séries B, C e D do Campeonato Brasileiro. Dessas partidas, apenas o duelo do Tricolor do Arruda acontece em território estadual.
O Santa Cruz enfrenta o Barra-SC, às 17h, na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela partida de ida da final da Série D do Campeonato Brasileiro.
No mesmo horário, o Náutico visita a Ponte Preta, às 17h, no Moisés Lucarelli, em Campinas. A partida definirá o futuro do Timbu na Série C.
Mais cedo, às 16h, o Sport visita o Fortaleza, na Arena Castelão, no Ceará. A partida abre a 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.