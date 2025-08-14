Transmissão de Botafogo x LDU ao vivo e online grátis: Sem tv, saiba como assistir o jogo de graça
Partida será exclusiva de serviço de streaming; bola está marcada para rolar a partir das 19h, horário de Brasília, no Nilton Santos
Nesta quinta-feira (14), o Botafogo enfrenta a LDU, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores 2025. A bola rola partir das 19h, horário de Brasília.
A partida não terá transmissão ao vivo na tv, nem aberta e nem fechada, e será exclusiva do serviço de streaming Paramount+.
Saiba como assistir o Botafogo x LDU de GRAÇA pelo Paramount+
- Paramount+ (clique aqui para assistir online)
Tal como outros serviços de streaming, o Paramount+ oferece um período de 7 dias grátis para novos assinantes.
Portanto, se você nunca realizou um cadastro na plataforma, poderá fazê-lo e contar com uma semana para utilizar todos os recursos gratuitamente por uma semana.
Mas, atenção, é preciso cadastrar um cartão de crédito para realizar o cadastro e se o usuário não deseja ser cobrado em sua fatura após os sete dias, deve cancelar a assinatura antes do fim deste prazo.
Arbitragem
- Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
- Assistente 1: John Alexander León (COL)
- Assistente 2: Sebastián Vela (COL)
- VAR: David Rodríguez (COL)