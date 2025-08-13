Globo ao vivo online grátis: veja como assistir Flamengo x Internacional pela Libertadores hoje (13/08/25)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A TV Globo oferece a transmissão do jogo de ida das oitavas de final ao vivo e de graça na internet para todo o Brasil; saiba como ter acesso

Duelo brasileiro na Libertadores 2025! Nesta quarta-feira (13/08), a programação da TV Globo exibe Flamengo x Internacional pela ida das oitavas de final para todo o Brasil.

O confronto é fundamental para a trajetória de ambas as equipes na competição, pois começa a definir a vaga para as quartas de final. A volta será no Beira-Rio, no dia 20 de agosto (quarta-feira).

Leia Também Chaveamento da Copa do Brasil 2025: veja o caminho dos 8 times das quartas até a final

Os torcedores dos dois times e também os fãs de futebol em geral podem acompanhar ao vivo e grátis através da internet, via streaming, e não somente pela televisão aberta. Saiba como assistir!

Todos confrontos da oitavas de final da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Globo ao vivo online: Flamengo x Internacional com imagens

Depois da novela Vale Tudo, começa a transmissão do jogo com imagens em tempo real no Globoplay (assista aqui). A bola rola no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30 (horário de Brasília).

Como assistir de graça no Globoplay?

Acesse globoplay.globo.com ou abra o app (Android ou iOS) no dispositivo desejado.

Clique em "assista agora" e faça login com sua conta Globo, Gmail ou Facebook (grátis).



Procure a partida na aba "ao vivo" para ter acesso à todos os lances da partida.

Quem quiser pode seguir a narração no canal oficial da FlaTV no YouTube (clique aqui - em breve, o vídeo disponível), mas só em áudio. Isso porque nenhuma emissora possui os direitos na plataforma.