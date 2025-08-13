Globo ao vivo online grátis: veja como assistir Flamengo x Internacional pela Libertadores hoje (13/08/25)
A TV Globo oferece a transmissão do jogo de ida das oitavas de final ao vivo e de graça na internet para todo o Brasil; saiba como ter acesso
Duelo brasileiro na Libertadores 2025! Nesta quarta-feira (13/08), a programação da TV Globo exibe Flamengo x Internacional pela ida das oitavas de final para todo o Brasil.
O confronto é fundamental para a trajetória de ambas as equipes na competição, pois começa a definir a vaga para as quartas de final. A volta será no Beira-Rio, no dia 20 de agosto (quarta-feira).
Os torcedores dos dois times e também os fãs de futebol em geral podem acompanhar ao vivo e grátis através da internet, via streaming, e não somente pela televisão aberta. Saiba como assistir!
Globo ao vivo online: Flamengo x Internacional com imagens
Depois da novela Vale Tudo, começa a transmissão do jogo com imagens em tempo real no Globoplay (assista aqui). A bola rola no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30 (horário de Brasília).
Como assistir de graça no Globoplay?
- Acesse globoplay.globo.com ou abra o app (Android ou iOS) no dispositivo desejado.
- Clique em "assista agora" e faça login com sua conta Globo, Gmail ou Facebook (grátis).
- Procure a partida na aba "ao vivo" para ter acesso à todos os lances da partida.
Quem quiser pode seguir a narração no canal oficial da FlaTV no YouTube (clique aqui - em breve, o vídeo disponível), mas só em áudio. Isso porque nenhuma emissora possui os direitos na plataforma.