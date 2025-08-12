Chaveamento Brasileirão Feminino: confira possíveis confrontos das semifinais
Oito equipes seguem vivas na competição e já disputaram os confrontos de ida das quartas de final. Atual campeão, Corinthians segue vivo no torneio
A Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino está em sua fase decisiva e se aproxima das semifinais. Oito equipes seguem vivas em busca do título da competição, que está às vésperas dos jogos de volta das quartas de final.
Atuais campeãs da competição, as Brabas do Corinthians segue vivo em busca da taça. A equipe venceu o Bahia, na partida de ida, por 2 a 1, e jogam pelo empate para garantirem a vaga nas semis.
Nas semifinais, os vencedores das chaves 1 e 2 irão se enfrentar, assim como os ganhadores dos confrontos das chaves 3 e 4.
As partidas de volta das quartas de final serão disputadas entre sexta-feira (15) e domingo (17). Nas fases seguintes, os confrontos serão realizados em formato de ida e volta.
Chaveamento do Brasileirão Feminino
- Chave 1: 17h08 (domingo - Cruzeiro x Red Bull Bragantino (Ida: 0 a 0)
- Chave 2: 17/08 (domingo) - Palmeiras x Flamengo (Ida: 3 a 2 para o Palmeiras)
- Chave 3: 15/08 (sexta-feira) - Corinthians x Bahia (Ida: 2 a 1 para o Corinthians)
- Chave 4: 16/08 (sábado) - São Paulo x Ferroviária (Ida: 0 a 0)
Possíveis confrontos das semifinais
- Cruzeiro/Red Bull Bragantino x Palmeiras/Flamengo
- Corinthians/Bahia x São Paulo x Ferroviária