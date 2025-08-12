fechar
Futebol | Notícia

Chaveamento Brasileirão Feminino: confira possíveis confrontos das semifinais

Oito equipes seguem vivas na competição e já disputaram os confrontos de ida das quartas de final. Atual campeão, Corinthians segue vivo no torneio

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 12/08/2025 às 12:48 | Atualizado em 12/08/2025 às 12:52
Jogadoras do Corinthians, atuais campe&atilde;s da competi&ccedil;&atilde;o, comemoram gol
Jogadoras do Corinthians, atuais campeãs da competição, comemoram gol - Reprodução/ CBF

A Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino está em sua fase decisiva e se aproxima das semifinais. Oito equipes seguem vivas em busca do título da competição, que está às vésperas dos jogos de volta das quartas de final.

Atuais campeãs da competição, as Brabas do Corinthians segue vivo em busca da taça. A equipe venceu o Bahia, na partida de ida, por 2 a 1, e jogam pelo empate para garantirem a vaga nas semis.

Nas semifinais, os vencedores das chaves 1 e 2 irão se enfrentar, assim como os ganhadores dos confrontos das chaves 3 e 4.

As partidas de volta das quartas de final serão disputadas entre sexta-feira (15) e domingo (17). Nas fases seguintes, os confrontos serão realizados em formato de ida e volta.

Chaveamento do Brasileirão Feminino

  • Chave 1: 17h08 (domingo - Cruzeiro x Red Bull Bragantino (Ida: 0 a 0)
  • Chave 2: 17/08 (domingo) - Palmeiras x Flamengo (Ida: 3 a 2 para o Palmeiras)
  • Chave 3: 15/08 (sexta-feira) - Corinthians x Bahia (Ida: 2 a 1 para o Corinthians)
  • Chave 4: 16/08 (sábado) - São Paulo x Ferroviária (Ida: 0 a 0)

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Possíveis confrontos das semifinais

  • Cruzeiro/Red Bull Bragantino x Palmeiras/Flamengo
  • Corinthians/Bahia x São Paulo x Ferroviária

Leia também

Sport: Caso vença os jogos adiados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento? Entenda
Sport

Sport: Caso vença os jogos adiados, o Leão pode sair da zona de rebaixamento? Entenda
Sport: Leão tem mais vitórias na Arena do Grêmio do que a equipe gaúcha; veja histórico
Sport

Sport: Leão tem mais vitórias na Arena do Grêmio do que a equipe gaúcha; veja histórico

Compartilhe

Tags