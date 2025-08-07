Sorteio da Copa do Mundo 2026: Data, potes e possível grupo do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

48 seleções disputarão a próxima Copa e sorteio acontecerá antes da Repescagem. Veja as regras, os potes e o possível grupo do Brasil

A Fifa anunciou que o Sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2026 acontecerá no dia 5 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, que sediará a competição ao lado de Canadá e México entre os dias 11 de junho e 19 de julho do próximo ano.

Esta será a primeira edição da Copa que será disputada por 48 seleções (16 a mais que o formato utilizado entre 1998 e 2022) e também a primeira a ser sediada por três países.

Alterações que afetam não apenas a quantidade de jogos, que aumenta de 64 para 104, e o formato de disputa, com o acréscimo de uma fase a mais no mata-mata, mas também o próprio sorteio.

Como funcionará o sorteio: 12 grupos e 4 potes

Com o aumento no número de seleções, haverá também aumento no número de grupos. Ao invés de oito grupos, a Copa do Mundo 2026 terá 12 grupos de quatro seleções cada e, portanto, quatro potes de 12 seleções.

Até o momento, 13 seleções, incluindo as três anfitriãs, já garantiram suas vagas: Estados Unidos, Canadá, México, Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, Argentina e Equador.

Tal como em 2014, 2018 e 2022, os potes do sorteio serão definidos pelo Ranking da Fifa. As melhores seleções classificadas, junto aos paí­ses-sede, figurarão no Pote 1 e serão as cabeças-de-chave.

Com os três grupos dos países-sede com cabeças-de-chave definidos, o México estará no Grupo A na posição A1, o Canadá estará no Grupo C, na posição C1, e por fim os Estados Unidos estarão no Grupo D, na posição D1.

As 9 melhores seleções do Ranking da Fifa, dentre as que se classificarem, completarão o Pote 1.

É o caso do Brasil, que junto à Argentina, são as duas únicas seleções do TOP 9 já classificadas. Todas as demais são seleções europeias e as Eliminatórias só serão finalizadas em novembro.

Hoje, as outras sete seleções seriam: Espanha, França, Inglaterra, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha, que estão em grupos diferentes nas Eliminatórias e que podem, todas, garantir a vaga direta.

No Pote 2 estarão as seleções da 10ª à 21ª posição do Ranking.

Aqui já aparecem seleções de peso, como o Uruguai, já classificado, e seleções fortes como Croácia, Itália, Suíça, Japão, Dinamarca e Marrocos, que ainda não garantiram vaga.

No Pote 3, aparecerão seleções da 22ª à 33ª posição, caso do Equador, já garantido, e seleções fortes como Noruega, Suécia, Áustria, Coreia do Sul e Turquia.

No Pote 4, estarão as seleções entre a 34ª e a 45ª melhor ranqueada dentre as que disputarão a Copa do Mundo, a exemplo da Nova Zelândia, única representante da OFC classificada e que é a 82ª colocada no Ranking, além das 7 seleções que disputarão a Repescagem, que só será definida em março de 2026.

Daí virão quatro seleções europeias e três seleções da disputa entre os demais continentes, o que pode gerar um desequilíbrio dos grupos com uma seleção que poderia estar no Pote 1 ou 2, como a Itália, figurando no Pote 4 em função da Repescagem.

Além delas, seleções de certa tradição também aparecerão neste pote. São os possíveis casos de Polônia, Costa Rica, República Tcheca e Gana.

Bloqueios do sorteio

Tal como nas edições anteriores, um grupo não poderá contar com duas seleções do mesmo continente e/ou confederação.

A exceção são as europeias (Uefa). Sendo assim poderão haver duas seleções do Velho Continente em um mesmo grupo. Três não serão permitidas.

Portanto, o Brasil, além de não poder enfrentar uma seleção do Pote 1, também não poderá enfrentar uma sul-americana, casos de Uruguai e Equador, que estarão em outros potes.

Um grupo complicado para o Brasil, por exemplo, poderia ter: Brasil, Itália, Noruega e Gana.

Uma curiosidade é a possibilidade de Austrália e Nova Zelândia caírem no mesmo grupo mesmo ambas sendo da Oceania. Isso acontece porque a seleção australiana é vinculada à AFC, federação da Ásia, enquanto que os neozelandeses seguem vinculados à OFC, do seu continente de origem.

Grupos

Grupo A: México, A2, A3 e A4

Grupo B: B1, B2, B3 e B4

Grupo C: Canadá, C2, C3 e C4

Grupo D: Estados Unidos, D2, D3, D4

Grupo E: E1, E2, E3 e E4

Grupo F: F1, F2, F3 e F4

Grupo G: G1, G2, G3 e G4

Grupo H: H1, H2, H3 e H4

Grupo I: I1, I2, I3 e I4

Grupo J: J1, J2, J3 e J4

Grupo K: K1, K2, K3 e K4

Grupo L: L1, L2, L3 e L4

Mata-mata da Copa do Mundo 2026 terá novidades

Com o acréscimo para 48 seleções, será adicionada uma nova fase no mata-mata da Copa do Mundo. Agora, 32 países disputarão a fase eliminatória da competição e para chegar às oitavas-de-final, terão que primeiro disputar o Round of 32, ou dezesseis-avos-de-final.

Para que isso aconteça, além das duas melhores classificadas de cada grupo, as oito melhores terceira colocadas também garantirão a vaga no mata-mata.

O chaveamento, portanto, não será mais tão simples como o formato antigo, onde o 1º colocado de um grupo enfrentava o 2º do seu grupo par (A x B, C x D, E x F, G x H), só sendo possível de conhecer o chaveamento após o término da última partida da fase de grupos.

Isso acontecerá porque uma seleção poderá enfrentar até ter cinco opções de cruzamentos previstas na tabela, que serão modificados a depender de quais grupos tiverem seu 3º colocado classificado.

Haverão, portanto, confrontos 1º x 2º, 2º x 2º, 1º x 3º.

Chaveamento

Dezesseis-avos-de-final

Chave 1 (LADO A)

1º do Grupo E x 3º do Grupo A/B/C/D/F

1º do Grupo I x 3º do Grupo C/D/F/G/H

Chave 2 (LADO A)

2º do Grupo A x 2º do Grupo B

1º do Grupo F x 2º do Grupo C

Chave 3 (LADO A)

2º do Grupo K x 2º do Grupo L

1º do Grupo H x 2º do Grupo J

Chave 4 (LADO A)

1º do Grupo D x 3º do Grupo B/E/F/I/J

1º do Grupo G x 3º do Grupo A/E/H/I/J

Chave 5 (LADO B)

1º do Grupo C x 2º do Grupo F

2º do Grupo E x 2º do Grupo I

Chave 6 (LADO B)

1º do Grupo A x 3º do Grupo C/E/F/H/I

1º do Grupo L x 3º do Grupo E/H/I/J/K

Chave 7 (LADO B)

1º do Grupo J x 2º do Grupo H

2º do Grupo H x 2º do Grupo G

Chave 8 (LADO B)