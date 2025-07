Kappa: De Cabofriense à Fiorentina; saiba quais times são patrocinados pela possível nova fornecedora do Sport

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sport está em fim de contrato com sua atual fornecedora de material esportivo, a Umbro, o que vem despertando interesse de outras marcas no mercado.

De acordo com o vice-presidente de Marketing do Sport, Eduardo Arruda, ao menos três marcas, não reveladas, já procuraram o Leão para informar o seu interesse em produzir os uniformes da equipe a partir de 2026, mas ainda não há nenhum acordo fechado.

O Blog do Torcedor apurou inicialmente que as marcas Adidas, New Balance e a própria Umbro haviam demonstrado, em fevereiro, o interesse em negociar com o clube.

Após novas apurações, a mesma fonte nos afirmou que, até o momento, a única marca que efetivou uma proposta formal ao clube teria sido a italiana Kappa.

Diante da notícia, é natural que o torcedor rubro-negro fique curioso por informações referentes à marca que pode, eventualmente, vir a produzir os uniformes do seu time do coração.

Em uma breve pesquisa, nossa reportagem esquadrinhou os principais clubes, no Brasil e no mundo, que tem seus uniformes produzidos pela marca italiana; confira:

De Cabofriense à Fiorentina; veja os times patrocinados pela Kappa

Atualmente, a Kappa produz os uniformes de oito equipes brasileiras, a maioria delas de divisões inferiores do futebol brasileiro.

Na Série A, apenas o Vasco veste os uniformes da marca, enquanto que a Chapecoense é, também solitária, a representante da marca na Série B.

As demais equipes são o Cianorte, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, além de Bangu, Cabofriense, Grêmio Prudente, Juventus-SP e Noroeste, todas sem divisão.

Já na Europa, as principais equipes patrocinadas pela marca são Genoa e Fiorentina, na Itália, Monaco e Metz, na "França", e Real Valladolid e Deportivo La Coruña na Espanha.