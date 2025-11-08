F1 grid de largada do GP de São Paulo: Norris domina e faz nova pole; Bortoleto nem treina
Neste sábado (8), foi definido o grid de largada do GP de São Paulo de Fórmula 1; Corrida será disputada neste domingo, em Interlagos
A Fórmula 1 segue com o fim de semana de velocidade em Interlagos. Depois da Corrida Sprint, realizada na manhã deste sábado (8) e vencida por Lando Norris, os pilotos voltaram à pista à tarde para definir o grid de largada do GP de São Paulo 2025. E a pole foi de Lando Norris, da McLaren. Kimi Antonelli, da Mercedes, foi segundo, e Charles Leclerc, da Ferrari, o terceiro.
A decepção ficou por conta do tetracampeão Max Verstappen, que larga apenas em 16º. O seu companheiro, Yuki Tsunoda, também foi mal e larga em 19º.
O inglês Lewis Hamilton também foi mal com sua Ferrari e larga em 13º.
Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, nem chegou a treinar. Como bateu forte na sprint, de manhã, não conseguiu ter carro apto a tempo. Os mecânicos fizeram muito esforço, mas não houve tempo hábil. Ele sai em último, do box.
O campeonato está aberto na reta final da temporada. Lando Norris (McLaren) chega a São Paulo na liderança com 365 pontos, seguido de perto pelo companheiro Oscar Piastri (356). Max Verstappen (Red Bull), com 326 pontos, ainda sonha com o título.
A largada será neste domingo (9), às 14h, no horário de Brasília.
Grid de largada da Fórmula 1
- Lando Norris - McLaren
- Kimi Antonelli - Mercedes
- Charles Leclerc - Ferrari
- Oscar Piastri - McLaren
- Isack Hadjar - Racing Bulls
- George Russel - Mercedes
- Liam Lawson - Racing Bulls
- Oliver Bearman - Haas
- Pierre Gasly - Alpine
- Nico Hulkenberg - Sauber
- Fernando Alonso - Aston Martin
- Alexander Albon - Williams
- Lewis Hamilton - Ferrari
- Lance Stroll - Aston Martin
- Carlos Sainz - Williams
- Max Verstappen - Red Bull
- Esteban Ocon - Haas
- Franco Colapinto - Alpine
- Yuki Tsunoda - Red Bull
- Gabriel Bortoleto - Sauber - larga do box