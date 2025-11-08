fechar
Formula 1 | Notícia

F1 grid de largada do GP de São Paulo: Norris domina e faz nova pole; Bortoleto nem treina

Neste sábado (8), foi definido o grid de largada do GP de São Paulo de Fórmula 1; Corrida será disputada neste domingo, em Interlagos

Por Thiago Wagner Publicado em 08/11/2025 às 15:01 | Atualizado em 08/11/2025 às 16:10
Imagem de Gabriel Bortoleto, da Sauber
Imagem de Gabriel Bortoleto, da Sauber - Reprodução/F1TV

A Fórmula 1 segue com o fim de semana de velocidade em Interlagos. Depois da Corrida Sprint, realizada na manhã deste sábado (8) e vencida por Lando Norris, os pilotos voltaram à pista à tarde para definir o grid de largada do GP de São Paulo 2025. E a pole foi de Lando Norris, da McLaren. Kimi Antonelli, da Mercedes, foi segundo, e Charles Leclerc, da Ferrari, o terceiro.

A decepção ficou por conta do tetracampeão Max Verstappen, que larga apenas em 16º. O seu companheiro, Yuki Tsunoda, também foi mal e larga em 19º.

O inglês Lewis Hamilton também foi mal com sua Ferrari e larga em 13º.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, nem chegou a treinar. Como bateu forte na sprint, de manhã, não conseguiu ter carro apto a tempo. Os mecânicos fizeram muito esforço, mas não houve tempo hábil. Ele sai em último, do box.

O campeonato está aberto na reta final da temporada. Lando Norris (McLaren) chega a São Paulo na liderança com 365 pontos, seguido de perto pelo companheiro Oscar Piastri (356). Max Verstappen (Red Bull), com 326 pontos, ainda sonha com o título.

A largada será neste domingo (9), às 14h, no horário de Brasília.

Grid de largada da Fórmula 1

  1. Lando Norris - McLaren
  2. Kimi Antonelli - Mercedes
  3. Charles Leclerc - Ferrari
  4. Oscar Piastri - McLaren
  5. Isack Hadjar - Racing Bulls
  6. George Russel - Mercedes
  7. Liam Lawson - Racing Bulls
  8. Oliver Bearman - Haas
  9. Pierre Gasly - Alpine
  10. Nico Hulkenberg - Sauber
  11. Fernando Alonso - Aston Martin
  12. Alexander Albon - Williams
  13. Lewis Hamilton - Ferrari
  14. Lance Stroll - Aston Martin
  15. Carlos Sainz - Williams
  16. Max Verstappen - Red Bull
  17. Esteban Ocon - Haas
  18. Franco Colapinto - Alpine
  19. Yuki Tsunoda - Red Bull
  20. Gabriel Bortoleto - Sauber - larga do box

