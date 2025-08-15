fechar
Maringá x Retrô ao vivo (16/08): onde assistir, horário e escalações

Só a vitória interessa ao jovem clube pernambucano, fora de casa, pois ocupa a vice-lanterna e corre sério risco de rebaixamento no Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 15/08/2025 às 23:21 | Atualizado em 15/08/2025 às 23:33
Vágner Love em aquecimento antes de jogo do Retrô
Vágner Love em aquecimento antes de jogo do Retrô - Instagram/Retrô

Sonhando em escapar do rebaixamento, o Retrô visita o Maringá, neste sábado (16), às 17h (de Brasília), no estádio Willie David, no interior do Paraná. O duelo é válido pela 17ª rodada, a antepenúltima, da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Com 13 pontos, a Fênix está na vice-lanterna e possui cinco pontos de diferença para o próprio Maringá, que é o 16º colocado e primeiro clube fora da degola. Assim, se perder o próximo jogo, corre o risco de ter o rebaixamento sacramentado.

Nesse cenário, só poderia chegar no máximo a 19 pontos, se vencesse os dois últimos jogos. Na frente do Maringá, ainda tem Itabaiana (15º), Anápolis (16º) e Botafogo-PB (17º). O primeiro possui 18 pontos e os demais 19.

Os próximos jogos deles são contra: Ponte Preta x Itabaiana, Náutico x Anápolis e Ypiranga-RS x Botafogo-PB.

Na última rodada da Série C, o Retrô perdeu em casa por 1x0 para o São Bernardo. Já o Maringá empatou por 1x1 com o Figueirense, em Santa Catarina.

Onde assistir Maringá x Retrô ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, conta todos os detalhes de mais um jogo do Retrô na Série C. Na telinha, a partida será exibida pelo pay-per-view SportyNet+.

Ficha do jogo

Maringá

Tony; Cristovam (ou Buga), Tito, Max Miller e Thiago Rosa; Ronald Carvalho, Zé Vitor e Morelli; Danielzinho (ou Robertinho), Maranhão e Negueba.

Técnico: Rodrigo Chipp.

Retrô

Fabian Volpi; Helter, Robson, Rayne e Salomão; Gledson, João Lucas, Diego Guerra e Radsley; Vágner Love e Mascote.

Técnico: Itamar Schülle.

  • Local: Bruno Mota Correia (RJ).
  • Horário: 17h (de Brasília).
  • Árbitro: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Antônio Neilson Penha Teles (AC),
  • Onde assistir: SportyNet+ (pay-per-view).

