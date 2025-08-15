Maringá x Retrô ao vivo (16/08): onde assistir, horário e escalações
Só a vitória interessa ao jovem clube pernambucano, fora de casa, pois ocupa a vice-lanterna e corre sério risco de rebaixamento no Brasileiro
Sonhando em escapar do rebaixamento, o Retrô visita o Maringá, neste sábado (16), às 17h (de Brasília), no estádio Willie David, no interior do Paraná. O duelo é válido pela 17ª rodada, a antepenúltima, da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.
Com 13 pontos, a Fênix está na vice-lanterna e possui cinco pontos de diferença para o próprio Maringá, que é o 16º colocado e primeiro clube fora da degola. Assim, se perder o próximo jogo, corre o risco de ter o rebaixamento sacramentado.
Nesse cenário, só poderia chegar no máximo a 19 pontos, se vencesse os dois últimos jogos. Na frente do Maringá, ainda tem Itabaiana (15º), Anápolis (16º) e Botafogo-PB (17º). O primeiro possui 18 pontos e os demais 19.
Os próximos jogos deles são contra: Ponte Preta x Itabaiana, Náutico x Anápolis e Ypiranga-RS x Botafogo-PB.
Na última rodada da Série C, o Retrô perdeu em casa por 1x0 para o São Bernardo. Já o Maringá empatou por 1x1 com o Figueirense, em Santa Catarina.
Onde assistir Maringá x Retrô ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, conta todos os detalhes de mais um jogo do Retrô na Série C. Na telinha, a partida será exibida pelo pay-per-view SportyNet+.
Ficha do jogo
Maringá
Tony; Cristovam (ou Buga), Tito, Max Miller e Thiago Rosa; Ronald Carvalho, Zé Vitor e Morelli; Danielzinho (ou Robertinho), Maranhão e Negueba.
Técnico: Rodrigo Chipp.
Retrô
Fabian Volpi; Helter, Robson, Rayne e Salomão; Gledson, João Lucas, Diego Guerra e Radsley; Vágner Love e Mascote.
Técnico: Itamar Schülle.
- Local: Bruno Mota Correia (RJ).
- Horário: 17h (de Brasília).
- Árbitro: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Antônio Neilson Penha Teles (AC),
- Onde assistir: SportyNet+ (pay-per-view).