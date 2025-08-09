Retrô x São Bernardo ao vivo (10/08): onde assistir, horário e escalações
A Fênix vem de uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Bahia, além de uma derrota para o Náutico na última rodada da Série C
O Retrô enfrenta o São Bernardo, neste domingo (10), às 19h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
No meio da semana, a Fênix ficou no empate em casa por 0x0 com o Bahia e acabou eliminado das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, tinha perdido por 3x2 e precisava de pelo menos uma vitória por um gol de diferença para decidir nos pênaltis.
Já na última rodada da Série C acabou atropelado pelo Náutico e perdeu por 3x0 nos Aflitos. O próximo adversário está na briga na parte de cima da classificação.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O jovem clube pernambucano é o vice-lanterna com 13 pontos. Já o São Bernardo ocupa a 5ª colocação da Série C e possui 26 pontos. Na última rodada, o time paulista venceu por 2x0.
Velhos conhecidos
O São Bernardo possui dois jogadores com passagens pelo futebol pernambucano. São eles: o zagueiro e lateral Rafael Forster (ex-Náutico) e o atacante Felipe Azevedo (ex-Sport).
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, conta todos os detalhes de mais um jogo do Retrô na Série C. Na telinha, o duelo será exibido pelo Sporty Net (pay-per-view).
Ficha do jogo
Retrô
Fabian Volpi; Danilo, Rayne, Rayan Ribeiro e Salomão; Richard Franco, Iba Ly e Radsley; Diego Guerra, Tales e Vagner Love.
Técnico: Itamar Schulle.
São Bernardo
Junior Oliveira; Hugo Sanches, Helder Maciel, Rafael Forster e Pará; Foguinho, Romisson e Dudu Miraíma; Felipe Azevedo, Rodolfo, Pedro Felipe.
Técnico: Ricardo Catalá.
- Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE.
- Horário: 19h (de Brasília).
- Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE).
- Assistentes: Zaqueu Eleutério Linhares e Francisco Marcondes Mendes Simão (ambos do CE).
- Onde assistir: Sporty Net (pay-per-view).