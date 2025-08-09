fechar
Blog do Torcedor | Notícia

Retrô x São Bernardo ao vivo (10/08): onde assistir, horário e escalações

A Fênix vem de uma eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Bahia, além de uma derrota para o Náutico na última rodada da Série C

Por Davi Saboya Publicado em 09/08/2025 às 18:34
Lance do jogo do Retr&ocirc; contra o N&aacute;utico na &uacute;ltima rodada da S&eacute;rie C
Lance do jogo do Retrô contra o Náutico na última rodada da Série C - JAILTON JR./JC IMAGEM

O Retrô enfrenta o São Bernardo, neste domingo (10), às 19h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela 16ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Leia Também

No meio da semana, a Fênix ficou no empate em casa por 0x0 com o Bahia e acabou eliminado das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, tinha perdido por 3x2 e precisava de pelo menos uma vitória por um gol de diferença para decidir nos pênaltis.

Já na última rodada da Série C acabou atropelado pelo Náutico e perdeu por 3x0 nos Aflitos. O próximo adversário está na briga na parte de cima da classificação.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O jovem clube pernambucano é o vice-lanterna com 13 pontos. Já o São Bernardo ocupa a 5ª colocação da Série C e possui 26 pontos. Na última rodada, o time paulista venceu por 2x0.

Velhos conhecidos

O São Bernardo possui dois jogadores com passagens pelo futebol pernambucano. São eles: o zagueiro e lateral Rafael Forster (ex-Náutico) e o atacante Felipe Azevedo (ex-Sport).

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, conta todos os detalhes de mais um jogo do Retrô na Série C. Na telinha, o duelo será exibido pelo Sporty Net (pay-per-view).

Ficha do jogo

Retrô

Fabian Volpi; Danilo, Rayne, Rayan Ribeiro e Salomão; Richard Franco, Iba Ly e Radsley; Diego Guerra, Tales e Vagner Love.

Técnico: Itamar Schulle.

São Bernardo

Junior Oliveira; Hugo Sanches, Helder Maciel, Rafael Forster e Pará; Foguinho, Romisson e Dudu Miraíma; Felipe Azevedo, Rodolfo, Pedro Felipe.

Técnico: Ricardo Catalá.

  • Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE.
  • Horário: 19h (de Brasília).
  • Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE).
  • Assistentes: Zaqueu Eleutério Linhares e Francisco Marcondes Mendes Simão (ambos do CE).
  • Onde assistir: Sporty Net (pay-per-view).

Leia também

Londrina x Náutico ao vivo (10/08): onde assistir, horário e escalações
Série C

Londrina x Náutico ao vivo (10/08): onde assistir, horário e escalações
Provável time do Náutico para enfrentar Londrina: escalação, desfalques e novidades
Série C

Provável time do Náutico para enfrentar Londrina: escalação, desfalques e novidades

Compartilhe

Tags