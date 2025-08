Retrô x Bahia ao vivo (06/08): onde assistir, horário e escalações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Fênix perdeu o jogo de ida por 3x2 e tenta reverter a diferença em casa no duelo de volta, que é válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil

O Retrô enfrenta o Bahia, nesta quarta-feira (6), às 19h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

No jogo de ida, a Fênix perdeu por 3x2. Sendo assim, precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para decidir nos pênaltis.

Quem chegar nas quartas de final fatura a premiação de pouco mais de R$ 4,7 milhões. O adversário sairá de novo sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Últimos jogos de Retrô e Bahia

O Retrô vem de uma derrota para o Náutico no último final de semana. O jovem clube pernambucano perdeu por 3x0 em jogo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. Assim, continuou amargando a vice-lanterna da competição.

Já o Bahia, na última rodada do Brasileirão, empatou por 0x0 com o Sport, na Ilha do Retiro. Na classificação da Série C, o Tricolor de Aço é o 4º colocado com 29 pontos.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, contará todo os detalhes da decisão do Retrô pela Copa do Brasil. A transmissão da partida estará disponível no canal oficial da emissora no Youtube, além do site da empresa. Na telinha, a partida será exibida pelo Amazon Prime Video (streaming).

Ficha do jogo

Retrô

Volpi; Eduardo Porto, Robson, Rayan Ribeiro e Salomão; Iba Ly, Richard Franco, Fabinho ou Diego Guerra e Gledson; Vágner Love e Tales.

Técnico: Itamar Schulle.

Bahia

Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Rodrigo Nestor, Michel Araújo e Everton Ribeiro; Kayky, Cauly e Willian José.

Técnico: Rogério Ceni.