fechar
Vídeos | Notícia

Dupla disfarçada de pintores assalta farmácia na Zona Sul do Recife

Dupla disfarçada de pintores arma assalto e rouba R$ 350 de farmácia no Ibura. Moradores reclamam da falta de segurança e policiamento na região.

Por TV Jornal Publicado em 27/11/2025 às 14:49
Assalto a Farmácia na Zona Sul do Recife: Dupla Disfarçada de Pintores Leva Todo o Dinheiro do Caixa
Assalto a Farmácia na Zona Sul do Recife: Dupla Disfarçada de Pintores Leva Todo o Dinheiro do Caixa - TV Jornal

Clique aqui e escute a matéria

Uma comerciante e sua funcionária estavam organizando os medicamentos quando foram surpreendidas por dois suspeitos vestidos como pintores, inclusive portando um balde de tinta. Armados, eles anunciaram o assalto.

Para dificultar a identificação, a dupla permaneceu o tempo todo de capacetes. As vítimas foram obrigadas a entregar todo o dinheiro do caixa. 

"Eles queriam mais e mais, insistindo que tínhamos mais. Quando chegou o segundo suspeito, que provavelmente estava aguardando na moto para agilizar a fuga, também exigiu mais dinheiro. Entregamos tudo, até já haviam levado as moedas."

O prejuízo para a proprietária do estabelecimento, localizado na UR-10 no Ibura, zona sul do Recife, foi de aproximadamente R$ 350,00.

Leia Também

Insegurança na área

O incidente é apenas um dos muitos assaltos que preocupam os moradores do bairro, que acontecem a qualquer hora. 

"Não tem policiamento, principalmente na parte da manhã. Dizem que tem polícia em carro, em moto, mas aqui não aparece", conta um morador do local.

Em um caso recente, um morador, ex-policial militar, teve seu carro seriamente danificado após uma tentativa de assalto. O ex-policial gastou R$ 2.170 com os reparos no carro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Dupla é presa após assaltar farmácia na Região Metropolitana do Recife
Assalto Farmácia

Dupla é presa após assaltar farmácia na Região Metropolitana do Recife

Compartilhe

Tags