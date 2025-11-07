Centro de saúde é arrombado e furtado em Jaboatão dos Guararapes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Centro de saúde feminina em Jaboatão dos Guararapes é arrombado e furtado, foram levados dois celulares, um microondas e outras objetos

O centro de referência em saúde da mulher Maria de Lourdes Lopes enfrentou uma situação alarmante recentemente. Testemunhas conhecidas do bairro de Piedade, localizado em Jaboatão dos Guararapes, relataram que suspeitos arrombaram e furtaram a unidade de saúde, levando dois celulares, um forno microondas e outros objetos.

Eric Freire, um dos moradores da região denuncia a insegurança do local.

"Deveria ter um profissional aí que justamente iria repelir essa ação, pois se tivesse ninguém teria ingressado aí nesse patrimônio. E aí foi muito fácil, né, agir aqui, a gente vê que é um pouco deserta. Eles estiveram a noite toda e a madrugada para poder levar os materiais que levaram."

Após o expediente, o imóvel fica fechado e de acordo com o vice-presidente da Federação Pernambucana dos Guardas Municipais, sem profissional para fazer a proteção do patrimônio.

"Tem aí um efetivo de guarda defasado e temos pessoas aí que são concursadas e estão formadas, poderiam estar aqui na rua dando um reforço, um efetivo de R$ 499,00 que poderia estar aqui ajudando aqui justamente no ponto e infelizmente nem a formação fizeram ainda."

Insegurança se espalha pela região

Além do centro de referência, a unidade de saúde da família Petrônio Portela também foi alvo. Os suspeitos levaram quatro condensadores dos aparelhos de ar-condicionado e a tubulação feita de cobre. A frequência desses crimes preocupa quem mora e trabalha na área.

"Não tem segurança, né? Você vê policiamento aqui, vê atores fazendo rondas aqui nessa rua? Passa, passa mas não é suficiente, né? E aí quando vem trabalhar, como é que vem? Vem com medo, desconfiado, olha pro lado? Cuidado, né? Tomando precaução, né?"

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais