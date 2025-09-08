Assalto em depósito de bebidas assusta comerciantes na Zona Sul do Recife
Depósito de bebidas foi assaltado por dupla em moto, marcando o 8º ataque ao estabelecimento. Moradores e comerciantes pedem mais policiamento na área
Um depósito de bebidas localizado na Rua Comendador Morais, na entrada de Brasília Teimosa, foi alvo de um assalto na tarde desta segunda-feira (8).
O estabelecimento, frequentado por clientes e funcionários, foi invadido por uma dupla que chegou de moto, anunciou o crime e levou dinheiro e objetos de valor.
Relatos de testemunhas e insegurança
Segundo relatos, os criminosos renderam a nora da proprietária, obrigando-a a se esconder dentro do depósito durante a ação.
A proprietária, que prefere não se identificar, descreveu o episódio: "No momento que eles chegaram, eu percebi que era um assalto, durou uns quatro minutos, e eles estavam muito eufóricos, entrando e saindo. Levaram o celular do cliente, levaram cordão, sandália. Foi um susto muito grande e infelizmente, essa é a oitava vez que sou assaltada dessa forma. Faço um apelo à governadora Raquel Lyra, por mais policiamento aqui no bairro."
A situação de insegurança tem afetado outros comerciantes da região. Michel, que também trabalha na praia, comentou: "Eu trabalho na praia, lá eu tô vendo o policiamento descendo pra abordar os clientes. Eu acho isso desnecessário, onde precisa de segurança, está em falta."
Valmir, outro comerciante local, reforçou a necessidade de mais policiamento: "Precisamos de uma presença policial em Brasília Teimosa."
O assalto ocorreu a menos de 100 metros de um núcleo da Polícia Militar situado na entrada da Praia do Pina, mas moradores e comerciantes afirmam que a presença da polícia na região é insuficiente.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O episódio aumentou a preocupação da população, que pede reforço na segurança para evitar novos crimes.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.