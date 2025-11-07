Mulher é encontrada despida e morta em terreno baldio
Mulher é encontrada morta e despida em terreno baldio próximo à creche e delegacia de Igarassu. Suspeita-se de estupro e assassinato
O corpo de uma mulher foi encontrado em um terreno que fica atrás da creche da prefeitura de Igarassu e ao lado da delegacia. A vítima estava totalmente despida e estava em uma região de vegetação que já apresentava um caminho, indicando que o local não era muito isolado.
Dada a forma como foi encontrada, é possível que a vítima tenha sido estuprada e morta. Segundo um morador local, o corpo foi localizado por uma pessoa que passava pelo local e acionou a polícia. Diversas pessoas começaram a aparecer no local após a descoberta do corpo.
Detalhes do crime
De acordo com o que foi informado, a causa da morte pode ter sido uma pedrada na cabeça. O corpo da vítima, que tinha muito sangue e estava sem roupas, foi periciado e encaminhado para o Instituto Médico Legal no Recife.
A vítima, uma mulher que aparenta ter mais de 40 anos, ainda não foi identificada. Até o momento, não há informações sobre quem possa ter praticado esse crime.
Informações adicionais
Caso você tenha alguma informação que possa ajudar na identificação da vítima ou do suspeito, entre em contato com a delegacia de Igarassu.
- Telefone: (81) 3543-8388
- Endereço: R. da Matriz, 210 - Sítio Histórico, Igarassu - PE, 53610-010
