Operação High Society prende um suspeito em flagrante por tráfico de drogas

A operação, iniciada em 2021, tinha o objetivo de desarticular uma quadrilha voltada ao crime de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas

A Operação High Society, iniciada em 2021, foi deflagrada nesta quinta-feira (06). Foram cumpridos seis mandados de prisão, além da apreensão de drogas, aparelhos de celular e notebooks. Um dos investigados foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.

A operação tem o objetivo de desarticular uma quadrilha voltada ao crime de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação para o tráfico. O nome se deu porque os suspeitos agiam em áreas nobres da cidade.

Segundo o delegado Vitor Freitas, os objetos apreendidos serão encaminhados para a perícia.

“E assim conseguirmos evidenciar ainda mais a prática de lavagem de dinheiro, cuja autoria já tem praticamente definido durante as investigações.”



