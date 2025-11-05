Operação contra o PCC fecha 49 postos de combustível no Piauí, Maranhão e Tocantins

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ação "Carbono Oculto 86" investiga esquema de lavagem de dinheiro da facção, que usava uma rede de empresas de fachada para ocultar patrimônio

Uma megaoperação policial, batizada de Operação Carbono Oculto 86, foi deflagrada nesta quarta-feira (5) para investigar a infiltração da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis. A ação resultou na interdição de pelo menos 49 postos de combustível em três estados: Piauí, Maranhão e Tocantins.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) detalhou o esquema criminoso. Segundo o órgão, o grupo utilizava uma "complexa estrutura de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs" para lavar o capital ilícito proveniente de suas atividades criminosas.

Conexão com esquema nacional

A investigação local revelou uma "interconexão direta" entre os empresários donos desses postos e os operadores financeiros que já são alvo da Operação Carbono Oculto em São Paulo — uma força-tarefa nacional que une Receita Federal, Polícia Federal e o Ministério Público paulista para desarticular o esquema de lavagem de dinheiro do PCC em todo o país.

A maioria dos postos interditados (localizados em 11 municípios) fica no Piauí, incluindo Teresina, Parnaíba e Picos. No Maranhão, as interdições ocorreram em cidades como Caxias e Peritoró. A operação também alcançou o município de São Miguel do Tocantins.

A ação desta quarta-feira representa um duro golpe na estrutura financeira da facção, que utiliza negócios aparentemente legítimos, como o de combustíveis, para movimentar e ocultar seus lucros.

(Com informações da Agência Brasil).

