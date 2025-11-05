Operação contra o PCC fecha 49 postos de combustível no Piauí, Maranhão e Tocantins
Ação "Carbono Oculto 86" investiga esquema de lavagem de dinheiro da facção, que usava uma rede de empresas de fachada para ocultar patrimônio
Clique aqui e escute a matéria
Uma megaoperação policial, batizada de Operação Carbono Oculto 86, foi deflagrada nesta quarta-feira (5) para investigar a infiltração da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis. A ação resultou na interdição de pelo menos 49 postos de combustível em três estados: Piauí, Maranhão e Tocantins.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI) detalhou o esquema criminoso. Segundo o órgão, o grupo utilizava uma "complexa estrutura de empresas de fachada, fundos de investimento e fintechs" para lavar o capital ilícito proveniente de suas atividades criminosas.
Conexão com esquema nacional
A investigação local revelou uma "interconexão direta" entre os empresários donos desses postos e os operadores financeiros que já são alvo da Operação Carbono Oculto em São Paulo — uma força-tarefa nacional que une Receita Federal, Polícia Federal e o Ministério Público paulista para desarticular o esquema de lavagem de dinheiro do PCC em todo o país.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A maioria dos postos interditados (localizados em 11 municípios) fica no Piauí, incluindo Teresina, Parnaíba e Picos. No Maranhão, as interdições ocorreram em cidades como Caxias e Peritoró. A operação também alcançou o município de São Miguel do Tocantins.
A ação desta quarta-feira representa um duro golpe na estrutura financeira da facção, que utiliza negócios aparentemente legítimos, como o de combustíveis, para movimentar e ocultar seus lucros.
(Com informações da Agência Brasil).
Saiba como assistir aos Videocasts do JC