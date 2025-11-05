EUA oferecem "qualquer apoio necessário" ao Rio de Janeiro após megaoperação
Apoio foi manifestado pela agência antidrogas americana DEA em carta. Secretário de Segurança Pública esclarece que não há permissão para ações
Por
JC
Publicado em 05/11/2025 às 21:27
Clique aqui e escute a matéria
O governo dos Estados Unidos ofereceu "qualquer apoio que se faça necessário" ao Rio de Janeiro após a megaoperação policial que resultou na morte de policiais e de dezenas de civis nos complexos da Penha e do Alemão. A manifestação de solidariedade foi feita por meio de uma carta da Drug Enforcement Administration (DEA), a agência americana de combate às drogas, assinada por James Sparks, chefe da Divisão de Repressão às Drogas no Consulado dos EUA no Rio. A carta foi endereçada ao secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos.
No comunicado, o representante da DEA manifestou solidariedade ao estado fluminense. “Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamo-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário”, afirma o texto.
RESPOSTA DO RIO
Em resposta à oferta, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Santos, divulgou uma nota de esclarecimento. O secretário afirmou que o contato com a agência americana faz parte da rotina de diálogo das forças de segurança do estado com outros países no combate ao crime organizado e ao tráfico internacional.
Santos ressaltou, no entanto, que o apoio dos EUA não representa "qualquer permissão para ações do governo americano em solo brasileiro". O secretário completou que a legislação nacional proíbe este tipo de atuação por forças estrangeiras. A megaoperação, que tinha como alvo facções criminosas, gerou ampla repercussão nacional e internacional, reacendendo o debate sobre segurança pública e o combate ao crime organizado no estado.