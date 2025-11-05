fechar
Política | Notícia

João Campos participa de encontro mundial C40 e anuncia R$ 2,5 milhões para projeto ambiental no Recife

Prefeito apresentou ações de juventude e clima e firmou contrato para investimentos no bairro do Cajueiro durante evento no Rio. Confira detalhes

Por Eduardo Scofi Publicado em 05/11/2025 às 9:03 | Atualizado em 05/11/2025 às 9:06
Prefeito do Recife, Jo&atilde;o Campos (PSB)
Prefeito do Recife, João Campos (PSB) - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Clique aqui e escute a matéria

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), participou nesta terça-feira (5) do encontro mundial do C40, rede que reúne prefeitos de grandes cidades comprometidas com o combate às mudanças climáticas.

O evento, realizado no Rio de Janeiro, foi preparatório para a COP-30, que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém do Pará.

Durante o painel, Campos destacou o programa municipal que envolve jovens de áreas vulneráveis em ações pelo clima. Segundo ele, mais de 600 jovens participam de 18 grupos comunitários voltados à sustentabilidade e à redução de riscos ambientais. 

“As áreas mais pobres estão 15 vezes mais suscetíveis a desastres naturais. Engajar a juventude dessas regiões é uma forma de protegê-las e transformar a cidade”, afirmou.

O prefeito também anunciou que 36 desses jovens representarão o Recife na COP-30.

Leia Também

2,5 milhões para o bairro de Cajueiro

Além da participação nas discussões, João Campos assinou um contrato de R$ 2,5 milhões para investimentos no bairro de Cajueiro, na Zona Norte do Recife.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O recurso é fruto de uma proposta elaborada pela Agência de Inovação e Estratégia (Áries) e apoiada por um fundo nacional de meio ambiente.

Projetos de inovação climática

Campos também se reuniu com a presidente da Fundação Bloomberg, instituição filantrópica com a qual o Recife mantém parcerias nas áreas de mobilidade, governança de dados e sustentabilidade urbana.

Segundo o prefeito, a cooperação tem contribuído para ampliar projetos de inovação climática, como o Jardim Filtrante, que trata 350 mil litros de água por dia em um canal da cidade.

O encontro ainda contou com debates promovidos pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), com foco em políticas públicas e sustentabilidade.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

CPI do Crime Organizado: o que esperar da comissão que será criada após a crise no Rio
CPI do Crime Organizado

CPI do Crime Organizado: o que esperar da comissão que será criada após a crise no Rio
Oposição apresenta pedido de impeachment contra Cláudio Castro por mortes de megaoperação
RIO DE JANEIRO

Oposição apresenta pedido de impeachment contra Cláudio Castro por mortes de megaoperação

Compartilhe

Tags