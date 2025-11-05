João Campos participa de encontro mundial C40 e anuncia R$ 2,5 milhões para projeto ambiental no Recife
Prefeito apresentou ações de juventude e clima e firmou contrato para investimentos no bairro do Cajueiro durante evento no Rio. Confira detalhes
Clique aqui e escute a matéria
O prefeito do Recife, João Campos (PSB), participou nesta terça-feira (5) do encontro mundial do C40, rede que reúne prefeitos de grandes cidades comprometidas com o combate às mudanças climáticas.
O evento, realizado no Rio de Janeiro, foi preparatório para a COP-30, que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém do Pará.
Durante o painel, Campos destacou o programa municipal que envolve jovens de áreas vulneráveis em ações pelo clima. Segundo ele, mais de 600 jovens participam de 18 grupos comunitários voltados à sustentabilidade e à redução de riscos ambientais.
“As áreas mais pobres estão 15 vezes mais suscetíveis a desastres naturais. Engajar a juventude dessas regiões é uma forma de protegê-las e transformar a cidade”, afirmou.
O prefeito também anunciou que 36 desses jovens representarão o Recife na COP-30.
2,5 milhões para o bairro de Cajueiro
Além da participação nas discussões, João Campos assinou um contrato de R$ 2,5 milhões para investimentos no bairro de Cajueiro, na Zona Norte do Recife.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O recurso é fruto de uma proposta elaborada pela Agência de Inovação e Estratégia (Áries) e apoiada por um fundo nacional de meio ambiente.
Projetos de inovação climática
Campos também se reuniu com a presidente da Fundação Bloomberg, instituição filantrópica com a qual o Recife mantém parcerias nas áreas de mobilidade, governança de dados e sustentabilidade urbana.
Segundo o prefeito, a cooperação tem contribuído para ampliar projetos de inovação climática, como o Jardim Filtrante, que trata 350 mil litros de água por dia em um canal da cidade.
O encontro ainda contou com debates promovidos pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), com foco em políticas públicas e sustentabilidade.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />