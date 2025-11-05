João Campos participa de encontro mundial C40 e anuncia R$ 2,5 milhões para projeto ambiental no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prefeito apresentou ações de juventude e clima e firmou contrato para investimentos no bairro do Cajueiro durante evento no Rio. Confira detalhes

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), participou nesta terça-feira (5) do encontro mundial do C40, rede que reúne prefeitos de grandes cidades comprometidas com o combate às mudanças climáticas.

O evento, realizado no Rio de Janeiro, foi preparatório para a COP-30, que ocorrerá entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém do Pará.

Durante o painel, Campos destacou o programa municipal que envolve jovens de áreas vulneráveis em ações pelo clima. Segundo ele, mais de 600 jovens participam de 18 grupos comunitários voltados à sustentabilidade e à redução de riscos ambientais.

“As áreas mais pobres estão 15 vezes mais suscetíveis a desastres naturais. Engajar a juventude dessas regiões é uma forma de protegê-las e transformar a cidade”, afirmou.

O prefeito também anunciou que 36 desses jovens representarão o Recife na COP-30.

2,5 milhões para o bairro de Cajueiro

Além da participação nas discussões, João Campos assinou um contrato de R$ 2,5 milhões para investimentos no bairro de Cajueiro, na Zona Norte do Recife.

O recurso é fruto de uma proposta elaborada pela Agência de Inovação e Estratégia (Áries) e apoiada por um fundo nacional de meio ambiente.

Projetos de inovação climática

Campos também se reuniu com a presidente da Fundação Bloomberg, instituição filantrópica com a qual o Recife mantém parcerias nas áreas de mobilidade, governança de dados e sustentabilidade urbana.

Segundo o prefeito, a cooperação tem contribuído para ampliar projetos de inovação climática, como o Jardim Filtrante, que trata 350 mil litros de água por dia em um canal da cidade.

O encontro ainda contou com debates promovidos pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), com foco em políticas públicas e sustentabilidade.

