Senado autoriza contratação de empréstimo de US$ 275 milhões por Pernambuco junto ao Banco Mundial
Os recursos são destinados ao Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômica e Ambiental do Estado de Pernambuco, focado nas dívidas estaduais
O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (4), a contratação de operação de crédito externo no valor de até US$ 275 milhões entre o governo de Pernambuco e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). Mais cedo, a matéria (PRS 47/2025) já havia sido aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
Os recursos serão destinados à reestruturação e à recomposição de dívidas estaduais no âmbito do Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômica e Ambiental do Estado de Pernambuco.
RECURSOS ESTRATÉGICOS
Segundo o relator da matéria, senador Fernando Dueire (MDB-PE), o Estado de Pernambuco enfrenta um momento estratégico em que a combinação de desafios fiscais, econômicos e ambientais exige uma agenda articulada de reformas e investimentos.
"É um ato histórico para Pernambuco, pois vai permitir que o estado tenha condições equilibradas para que a máquina tenha a possibilidade de novos investimentos — afirmou o senador, ao defender a aprovação do projeto no Plenário".