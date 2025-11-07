Suspeito de assalto é preso em frente ao Hospital Eduardo Campos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Suspeito de assalto é preso em flagrante na Avenida Recife, após vítima alertar patrulha policial. Os dois veículos roubados foram recuperados

Quem chegava ao Hospital Governador Eduardo Campos, na Avenida Recife, em Areias, viu o exato momento da prisão de um dos suspeitos do assalto, que tinha ocorrido minutos atrás. O homem de 30 anos foi preso com um eixo e revólver, depois de pular do carro em movimento.

A perseguição começou logo depois da vítima do assalto, que teve a casa invadida, avistar os policiais militares que estavam na área. Por volta das sete da manhã, três suspeitos armados invadiram a residência na Vila Cardeal, no bairro de Areias, aproveitando a chegada do proprietário da residência, que estava retornando da academia.

Na fuga, eles levaram dois veículos da vítima e alguns pertences pessoais. A vítima acompanhou a saída desses suspeitos e, ali na Avenida Recife, visualizou uma dupla de policiais que estavam fazendo patrulhamento a pé, em frente àquele hospital Eduardo Campos.

De imediato, essa dupla interveio nessa situação, onde um dos criminosos foi preso em flagrante, com arma de fogo calibre .38 e seis munições intactas, do mesmo calibre.

Os dois carros roubados foram recuperados. Mas, na fuga, os bandidos ainda bateram em pelo menos outros dois veículos que estavam no trânsito da Avenida Recife.

Detenção e investigação

Mas ninguém se feriu. O suspeito, quando percebeu que iria ser preso, tentou fugir do veículo ainda em movimento. Os nossos policiais, de forma muito precisa, fizeram acompanhamento e, no local oportuno, fizeram a detenção do criminoso.

A Polícia Civil assumiu as investigações com base nas informações colhidas com a vítima e com os policiais militares no local. Os dois homens que fugiram, em direção à comunidade do Caçote, já estão identificados. O que foi preso, já tinha antecedentes criminais por roubo. Contra ele, havia dois mandados de prisão, em aberto, que agora foram cumpridos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais