Sequestro e extorsão em bar de Jaboatão dos Guararapes
Sequestro em Jaboatão dos Guararapes termina com vítima salva, cinco presos e apreensão de drogas e arma. Vítima foi torturada para extorsão de bens
A vítima foi sequestrada dentro de um bar no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. No vídeo, gravado de uma câmara de segurança do estabelecimento comercial, os suspeitos aparecem agindo com violência. Um deles chega a dar um tapa no rosto da vítima. Eles passam alguns minutos estorquindo a vítima.
Abordaram a vítima mediante violência e grave ameaça, onde passaram a exigir dos familiares uma quantia de 450 mil reais que seria realizada mediante transferência via Pix. Em virtude de alegarem que não havia esse valor para ser transferido, eles passaram a exigir a transferência de um veículo e de um imóvel.
Como não houve acordo, o homem foi levado para o cativeiro, em Galpão, no bairro de Marcos Freire, também em Jaboatão dos Guararapes.
Descoberto o cativeiro
No local, a vítima foi encontrada amarrada e dois integrantes da associação criminosa que estavam tomando conta do cativeiro também foram presos. O grupo de operações especiais conseguiu localizar o cativeiro.
A vítima estava lá amarrada, com sinais de violência física, lesões na cabeça, bastante abalada emocionalmente. Os indivíduos ainda tentaram esboçar uma reação, mas foram todos contidos, a vítima salva, cinco indivíduos presos e nenhum pagamento de resgate.
Características do crime
É típico desse tipo de criminoso que pratica extorção de sequestro, bem como outros crimes patrimoniais. O uso intenso de violência e grave ameaça, subjugando a vítima, espancando-a, deixando-a amarrada.
Então é típico isso, exatamente para amedrontar, criar uma situação de pânico e que as outras vítimas, que os familiares também são vítimas, que são extorquidas, paguem o mais rápido possível esses valores.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Apreensão no local
Lá, os policiais apreenderam ainda drogas e uma pistola .40 com numeração raspada. Placas de veículos adulteradas também foram encontradas. Segundo o delegado, no cativeiro havia um carro com registro de roubo.
Isso está sendo apurado nos autos do inquérito policial, a gente prefere nesse momento não adiantar outras informações. As diligências estão em curso ainda, até o final da conclusão do procedimento policial.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais