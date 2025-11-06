Carro colide com poste de alta tensão e causa queda de energia na Zona Norte do Recife
Um acidente na Estrada do Arraial, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, causou preocupação entre os moradores na madrugada desta quinta-feira (6).
Um casal perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com um poste de alta tensão. De acordo com relatos de testemunhas, o casal teria se assustado com uma moto que surgiu repentinamente na via pouco antes da colisão. Apesar da força do impacto, nenhum deles ficou ferido.
Estado do poste
O poste atingido ficou inclinado e ameaçava cair, o que mobilizou equipes da Neoenergia Pernambuco.
Um caminhão da concessionária foi utilizado para sustentar a estrutura até que a substituição pudesse ser realizada.
Consequências e transtornos
O acidente provocou uma série de complicações na região:
- Interrupção temporária no fornecimento de energia em algumas residências;
- Desligamento de semáforos próximos ao local;
- Interdição parcial da via durante a madrugada.
Agentes da CTTU foram enviados para orientar os motoristas e organizar o tráfego na área. As aulas em escolas municipais próximas também precisaram ser suspensas temporariamente por questões de segurança.
A substituição do poste foi concluída pela Neoenergia na manhã desta quinta-feira, e o fornecimento de energia e o tráfego já foram totalmente restabelecidos.
