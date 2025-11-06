Carro colide com poste de alta tensão e causa queda de energia na Zona Norte do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um acidente na Estrada do Arraial, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, causou preocupação entre os moradores na madrugada desta quinta-feira (6).

Um casal perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com um poste de alta tensão. De acordo com relatos de testemunhas, o casal teria se assustado com uma moto que surgiu repentinamente na via pouco antes da colisão. Apesar da força do impacto, nenhum deles ficou ferido.

Estado do poste

O poste atingido ficou inclinado e ameaçava cair, o que mobilizou equipes da Neoenergia Pernambuco.

Um caminhão da concessionária foi utilizado para sustentar a estrutura até que a substituição pudesse ser realizada.

Consequências e transtornos

O acidente provocou uma série de complicações na região:

Interrupção temporária no fornecimento de energia em algumas residências;

Desligamento de semáforos próximos ao local;

Interdição parcial da via durante a madrugada.

Agentes da CTTU foram enviados para orientar os motoristas e organizar o tráfego na área. As aulas em escolas municipais próximas também precisaram ser suspensas temporariamente por questões de segurança.

A substituição do poste foi concluída pela Neoenergia na manhã desta quinta-feira, e o fornecimento de energia e o tráfego já foram totalmente restabelecidos.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.