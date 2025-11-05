fechar
Vídeos | Notícia

Homem é assassinado a tiros em Olinda por um suposto "acerto de contas"

A vítima, que já havia cumprido pena por tráfico de drogas, foi surpreendida por um suspeito armado e acabou morta com dois disparos

Por TV Jornal Publicado em 05/11/2025 às 17:47
Homem de 25 anos assassinado por suposto acerto de contas em Águas Cumpridas: Crime pode estar ligado ao desaparecimento de irmão da vítima
Homem de 25 anos assassinado por suposto acerto de contas em Águas Cumpridas: Crime pode estar ligado ao desaparecimento de irmão da vítima - TV Jornal

Um homem de 25 anos foi assassinado a tiros na Rua Raimundo da Conceição, no Alto do Cajueiro, em Águas Compridas, Olinda, na noite deste domingo (2).

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, que já havia cumprido pena por tráfico de drogas, teria ido ao local para um possível acerto de contas. Ao chegar, foi surpreendida por um suspeito armado e acabou morta com dois disparos, um no pescoço e outro na cabeça.

O perito criminal Vitor Sá Leitão esteve no local e confirmou a causa da morte.

“O que podemos constatar foi que a vítima apresentava duas perfurações por arma de fogo, o que caracteriza uma ação homicida. Nada foi levado dela”, explicou o perito.

Leia Também

Investigações e suspeitas

Familiares da vítima preferiram não gravar entrevista, mas informaram à polícia que o crime pode ter ligação com o desaparecimento do irmão do rapaz, que está sumido há cerca de três meses.

O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife. A Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), está investigando o caso para identificar os autores e a motivação do crime.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Leia também

Homem é morto a tiros em carro na Região Metropolitana do Recife
HOMICÍDIO

Homem é morto a tiros em carro na Região Metropolitana do Recife
Homicídio em estacionamento de supermercado no bairro do Bongi
Homicídio Investigado

Homicídio em estacionamento de supermercado no bairro do Bongi

Compartilhe

Tags